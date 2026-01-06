Malatya’ya 19. PTT Bölge Müdürlüğü Kazandırıldı

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:43
19. PTT Bölge Müdürlüğü Malatya’ya kazandırıldı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yapılan yoğun temaslar ve kararlı girişimler sonucunda 19. PTT Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’ya kazandırıldığını açıkladı. Yeni bölge müdürlüğüyle birlikte Malatya, Doğu Anadolu bölgesinde lojistik ve kamu hizmetleri açısından önemli bir merkez haline gelecek.

Kararlı görüşmelerin sonucu

Ölmeztoprak, PTT’nin yeniden yapılanma süreci kapsamında 19. PTT Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’ya kazandırıldığını kamuoyuyla paylaştı ve sürecin Malatya adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı ile yürütülen yoğun ve kararlı görüşmeler neticesinde bu sonucun elde edildiğini belirterek, yeni bölge müdürlüğünün Malatya’ya hayırlı olmasını diledi.

Ortak irade ve beklentiler

Açıklamasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Ölmeztoprak, Malatya’nın kamu yatırımlarından daha güçlü pay alması için koordineli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Ölmeztoprak, "Alınan bu karar, Malatya’mızın idari ve ekonomik gücünü daha da arttıracaktır" dedi.

Teşekkür ve katkılar

19. PTT Bölge Müdürlüğü’nün Malatya’ya kazandırılmasında sürece katkı sunan isim ve kurumlara teşekkür eden Ölmeztoprak, "Bu önemli kazanımın şehrimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca AK Parti Malatya milletvekillerine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanına, AK Parti Malatya İl Başkanına ve PTT Genel Müdürüne de Malatya’ya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Hızlı ve etkin yönetim hedefi

Malatya’da kurulacak olan 19. PTT Bölge Müdürlüğü’nün sadece idari bir birim olmanın ötesinde bölgesel ölçekte önemli görevler üstleneceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, "Malatya’mız merkez olmak üzere çevre illerdeki posta, kargo, lojistik ve bankacılık hizmetlerinde daha hızlı ve etkin bir yönetim modeli hayata geçirilecek" dedi. Ölmeztoprak, bunun Doğu Anadolu Bölgesi’nde lojistik, posta ve kargo hizmetlerinin yönetildiği stratejik bir merkez oluşmasına ve hem kamu hizmetlerinin kalitesine hem de şehrin ekonomisine doğrudan katkı sunmasına hizmet edeceğini vurguladı.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın hak ettiği yatırımları almaya devam edeceğini belirterek, kamu kurumlarının şehirde güçlendirilmesi adına çalışmaların süreceğini ifade etti.

