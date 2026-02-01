Manavgat Kavaklı Bebek Mezarlığı'nda Duygulandıran Görüntüler

Antalya Manavgat Kavaklı Mezarlığı'ndaki bebek mezarlığı, rengarenk rüzgar gülleri, oyuncaklar ve bebek kıyafetleriyle ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:57
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Kavaklı Mezarlığı bünyesinde oluşturulan Bebek Mezarlığı, rengarenk rüzgar gülleri, oyuncaklar ve bebek kıyafetleriyle ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor. Mezar başlarına bırakılan bu eşyalar, alana gelenlerin yüreğini burkuyor.

Renkli hatıralar mezar başlarında

Mezarlığın özel bölümünde, geleneksel çiçeklerin yanı sıra rengarenk rüzgar gülleri, pelüş oyuncaklar ve minik çıngıraklar dikkat çekiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü biriminin hemen karşısında yer alan bu alanda, 0-1 yaş arası bebeklerin ebedi istirahatgâhları bulunuyor ve mezarlar ailelerince özenle süsleniyor.

Ailelerin sessiz vedası

Bazı mezar başlarında, miniklerin hiç giyemediği veya hatıra olarak bırakılan bebek kıyafetleri yer alıyor. Anne karnında hayatını kaybeden ya da bir yaşına kadar olan bebeklerin gömülü olduğu bu bölümdeki görüntüler, evlat hasretindeki ailelerin sessiz vedalarını ve yas sürecindeki duygusal atmosferi yansıtıyor.

Ziyaretçiler için hem hüzün hem de anıların canlı tutulduğu bir alan niteliğindeki Kavaklı Bebek Mezarlığı, küçük hayatların ardında kalan hatıraların renkli ve dokunaklı izlerini taşıyor.

