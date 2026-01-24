Manavgat'ta Mahsur Kalan Sürücünün İtfaiyeye Tepkisi

Sağanak sonrası oluşan su birikintisinde tartışma

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintisinde mahsur kalan bir sürücü ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri arasında gerilim yaşandı.

112 Acil çağrı Merkezine gelen ‘Ilıca Mahallesi Cezaevi yolunda aracıyla suda mahsur kalma’ ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri bölgeye intikal etti.

Kurtarma ekibi olay yerine geldiğinde, yağmur suyu yüksekliklerinin haberde geçen ifadelere göre 30-40 santim ve sürücünün beyanına göre 40-50 santim seviyesinde olduğu görüldü. İtfaiye görevlisi aracı açtıktan sonra sürücüyü yürüyerek dışarı çıkardı; sürücü elinde ayakkabısıyla bölgeden ayrıldı.

Sürücü, itfaiye ekibinden araç için yardım istedi. İtfaiye görevlisi ise ekiplerin öncelikli görevinin insan kurtarmak olduğunu belirterek aracın çıkarılmasının görevleri olmadığını söyledi. Sürücü, itfaiyelilere tepki göstererek, "Burası deniz olsa yüzerek çıkarım ben araç için yardım istedim" ve "Ben sizi beni kurtarmanız için çağırmadım. Neyi kurtardınız burası deniz olsa ben yüzerek çıkardım. Ben aracımı çıkarmanız için çağırdım" diye konuştu.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi; ekipler bölgedeki durumu değerlendirmeye devam etti.

