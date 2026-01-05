DOLAR
Manisa'da İlk Emekli Kafe 7 Ocak'ta Açılıyor

Yunusemre Belediyesi'nin Laleli Mahallesi'ndeki Emekli Kafe'si 7 Ocak Çarşamba açılıyor; çay ve su 5 TL, kahve 10 TL.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:29
Laleli Mahallesi'nde Yunusemre Belediyesi'den sosyal hizmet

Yunusemre Belediyesi tarafından halkçı belediyecilik anlayışıyla Laleli Mahallesi'nde hayata geçirilen Emekli Kafe, 7 Ocak Çarşamba günü vatandaşların hizmetine açılıyor.

Emekli Kafe, Laleli Camii yanında hizmet verecek ve emekli vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış sıcak ve samimi bir mekan olarak tasarlandı.

Çay ve su 5 TL, kahve 10 TL fiyatla satışa sunulacak.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, açılışı duyururken projenin halkçı belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu vurguladı.

Başkan Balaban'ın açıklaması: "Emekli Kafe, 7 Ocak Çarşamba günü kapılarını halkımıza açıyor. Halkçı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çay ve suyu 5 TL, kahveyi ise 10 TL’den sunacağız. Emekli Kafe, emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, nefes alabileceği sıcak ve samimi bir mekan olacak. Laleli Camii yanında yer alan bu kafe ile Yunusemre’de halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz."

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

