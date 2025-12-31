Manisa'da Kurakçıl Peyzaj: Yılda 70 Bin Ton Su ve 17 Milyon TL Tasarruf

Kurakçıl peyzajla su ve bütçe koruması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ve azalan su kaynaklarına karşı çevre dostu ve sürdürülebilir adımlar atmayı sürdürüyor. 2025 yılı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, kavşaklar, parklar ve refüjlerde doğaya uyumlu peyzaj yaklaşımları tercih edildi.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalarda, geleneksel yüksek su tüketimli bitki düzenlemelerinden uzaklaşarak düşük su tüketen türler ve modern sulama teknikleri benimsendi. Bu yaklaşım hem estetik hem de işlevsel bir çözüm sunuyor.

Uygulama kapsamı 28 bin 388 metrekare alana yayılırken, elde edilen önemli kazanımlar arasında yıllık 70 bin ton su tasarrufu ve belediye bütçesine katkı sağlayan 17 milyon TL bakım maliyeti azalması bulunuyor.

Projede, verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla yeşil alanların sürdürülebilirliği hedefleniyor; böylece daha az suyla daha dayanıklı ve uzun ömürlü peyzaj alanları oluşturuluyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘suyu tüketen değil, suyu koruyan şehir’ vizyonuyla bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor.

