Manisa'da Sağanak Alarmı: Büyükşehir ve MASKİ Ekipleri Sahada

Manisa'da sağanak sonrası sahada yoğun müdahale

Manisa genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Koordineli temizlik ve tahliye çalışmaları

Yağışın başlamasıyla teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Yağmurla birlikte sürüklenen malzemelerin yağmur suyu ızgaralarını tıkamaması için koordineli temizlik çalışmaları yapılıyor; ayrıca kanalizasyon hatlarında gerçekleştirilen müdahalelerle suyun sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanıyor.

Kritik risklere anlık müdahale

Ekipler, ağaç devrilmeleri, su baskınları, taşkınlar ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek risklere karşı sahada aktif görev yapıyor.

Kanalizasyonları tıkayan atıklar temizlendi

MASKİ ekipleri tarafından yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yürütülen çalışmalarda, akışı engelleyen çöp ve atıklar temizlendi. Ekipler, kanalizasyon hatlarına atılan çöplerin taşkınlara yol açtığını belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Atıkların çöp kutularına atılması gerektiği vurgulandı; gösterilecek hassasiyetin yaşanabilecek mağduriyetleri önleyeceği ifade edildi.

Çalışmalar yağışa göre sürecek

Yağışın seyrine göre çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi. Vatandaşların yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı destek alabilmeleri için MASKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile ALO 153 Çözüm Merkezi'ni arayabilecekleri hatırlatıldı. İhbarların anında saha ekiplerine yönlendirildiği ve sorunlara kısa sürede müdahale edildiği belirtildi.

