Manisa'da UDEF Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Seçmeleri: Abdelrahman Mohammed Türkiye Finalinde

UDEF'nin Manisa seçmelerinde Mısırlı hafız Abdelrahman Mohammed birinci oldu; öğrencilerin performansları ödüllendirildi ve Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:24
Manisa'da UDEF Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Seçmeleri: Abdelrahman Mohammed Türkiye Finalinde

UDEF Türkiye Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Manisa Seçmeleri Tamamlandı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve Türkiye’de öğrenim gören misafir öğrencilerin katıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Manisa seçmeleri, Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) ile Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Manisa Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Seçme Programı ve Katılımcılar

Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şubesi’nde düzenlenen seçme programında, farklı ülkelerden Manisa’da eğitim gören öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilavetlerindeki maharetlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Mısırlı hafız Abdelrahman Mohammed birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Yetkililer ve Ödüller

Programa Evrensel Hafızlar Derneği Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Akçay, Cebrail Çelik, Kadir İşbay ile Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Dr. Orhan Güzel katıldı. Programda konuşan yetkililer, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarının hem ilmi hem de manevi açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, misafir öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öğrencilerin performanslarının ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere Evrensel Hafızlar Derneği tarafından ödül ve hediyeleri takdim edildi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (UDEF) TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN VE...

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (UDEF) TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN VE TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN MİSAFİR ÖĞRENCİLERİN KATILDIĞI KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI’NIN MANİSA SEÇMELERİ, MANİSA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ (MUDER) İLE EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ (EHAD) MANİSA ŞUBESİ İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (UDEF) TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENEN VE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Valisi Usta’dan Tek Öğretmenli Köy Okuluna Fedakar Ziyaret
2
Bodrum'da Kurt Sürüsü Görüntülendi — Turgutreis'te Uyarı
3
Sivas’ta Sızır Şelalesi Buz Tuttu: Eksi 21 Derecede 3 Metrelik Sarkıtlar
4
Litvanya'dan Bursa'ya İşbirliği Daveti: Bozbey ve Büyükelçi Janukonis Görüştü
5
BAİB Başkanı Rahatsızlandı: 2025 İhracatı 2 milyar 743 milyon dolarla Rekor
6
Kızılay Samsun Başkanı Onur Çoban: 2026'da Daha Çok İyilik Sözü
7
Muğla'ya Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı — 08.01.2026

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları