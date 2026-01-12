Manisa, 'İklime Dirençli Şehir' Yol Haritasını Güncelledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İklime Dirençli Şehir hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları hızlandırıyor. İklim Değişikliği Komitesi’nin ikinci toplantısında kentin kısa ve orta vadeli stratejileri masaya yatırılarak yol haritası güncellendi.

Enerji verimliliği ve yeşil bina uygulamaları

Toplantının önemli gündemlerinden biri sera gazı emisyonlarının azaltılması oldu. Belediye bünyesindeki tüm taşınmazlarda enerji verimliliği taraması yapılacak, sokak aydınlatmaları daha modern ve enerji tasarruflu sistemlerle değiştirilecek. Kamu binaları için "Yeşil Bina" sertifikasyon sürecine yönelik personel eğitimleri planlandı ve gelecekte inşa edilecek yapılar için yeşil bina uygulamalarının zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Su yönetiminde MASKİ ve DSİ işbirliği

MASKİ Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında kuraklık riskine karşı stratejik işbirliği güçlendirilecek. Tarımsal sulamada verimlilik ve su arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik somut adımlar atılacak. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımı yaygınlaştırılacak; yeni projelerde geçirgen yüzey malzemeleri kullanılarak yağmur sularının yer altı kaynaklarını beslemesi sağlanacak.

Uluslararası fonlar ve kurumsal güç birliği

Toplantı sonunda, iklim değişikliğiyle mücadelenin çok paydaşlı bir yaklaşım gerektirdiği vurgulandı. Proje uygulamalarında ulusal ve uluslararası fon ve hibe programlarından maksimum düzeyde yararlanılması konusunda görüş birliğine varıldı.

