Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı ile yürüttüğü 5 yıllık eylem planı kapsamında dron destekli ikinci ilaçlamayı gerçekleştirerek 3 bin 500 m² zeytinliği korudu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:19
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele

Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele

Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle sahada ikinci ilaçlama yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı iş birliğinde, ilçedeki zeytin ağaçlarını tehdit eden zeytin dal kanseri hastalığına karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Koruma ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hazırlanan 5 yıllık mücadele eylem planı kapsamında sahadaki uygulamalara devam edilirken, bu çerçevede Derik’te ikinci ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Uygulamalar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, modern tarım tekniklerinden faydalanılarak dron destekli ilaçlama yöntemiyle yapıldı. Bu sayede zeytinlik alanlara kısa sürede ve etkili müdahale sağlandı.

İlaçlama çalışmaları, özel koruyucu elbiselerle donatılmış, alanında uzman belediye personeli tarafından titizlikle yürütüldü; böylece hem çevre sağlığı hem de çalışan güvenliği en üst düzeyde korundu.

Sahadaki uygulamalarla eş zamanlı olarak çiftçilere hastalığın belirtileri, bulaşma yolları, doğru budama teknikleri ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Üreticilere verilen eğitimlerle bilinçli üretimin önemi vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda toplam 3 bin 500 metrekarelik zeytinlik alan ilaçlandı. Bu uygulamalarla mevcut ağaçların korunması, hastalığın yayılmasının engellenmesi ve verim kaybının azaltılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik zeytininin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Mardin’in marka değeri, kültürel mirası ve geçim kaynağı olduğunun bilinciyle tarımsal üretimi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye yetkilileri, 5 yıllık eylem planı doğrultusunda ilaçlama, eğitim ve saha çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Derik’te yürütülen bu kapsamlı mücadele, Mardin Büyükşehir Belediyesinin yerel tarımsal değerleri koruma konusundaki kararlılığının ve üreticinin yanında olmasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

(SA-YRT-)

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Derik zeytini için dal kanserine karşı mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Derik zeytini için dal kanserine karşı mücadele

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları