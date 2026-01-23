Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele

Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle sahada ikinci ilaçlama yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı iş birliğinde, ilçedeki zeytin ağaçlarını tehdit eden zeytin dal kanseri hastalığına karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Koruma ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hazırlanan 5 yıllık mücadele eylem planı kapsamında sahadaki uygulamalara devam edilirken, bu çerçevede Derik’te ikinci ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Uygulamalar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, modern tarım tekniklerinden faydalanılarak dron destekli ilaçlama yöntemiyle yapıldı. Bu sayede zeytinlik alanlara kısa sürede ve etkili müdahale sağlandı.

İlaçlama çalışmaları, özel koruyucu elbiselerle donatılmış, alanında uzman belediye personeli tarafından titizlikle yürütüldü; böylece hem çevre sağlığı hem de çalışan güvenliği en üst düzeyde korundu.

Sahadaki uygulamalarla eş zamanlı olarak çiftçilere hastalığın belirtileri, bulaşma yolları, doğru budama teknikleri ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Üreticilere verilen eğitimlerle bilinçli üretimin önemi vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda toplam 3 bin 500 metrekarelik zeytinlik alan ilaçlandı. Bu uygulamalarla mevcut ağaçların korunması, hastalığın yayılmasının engellenmesi ve verim kaybının azaltılması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Derik zeytininin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda Mardin’in marka değeri, kültürel mirası ve geçim kaynağı olduğunun bilinciyle tarımsal üretimi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye yetkilileri, 5 yıllık eylem planı doğrultusunda ilaçlama, eğitim ve saha çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Derik’te yürütülen bu kapsamlı mücadele, Mardin Büyükşehir Belediyesinin yerel tarımsal değerleri koruma konusundaki kararlılığının ve üreticinin yanında olmasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

