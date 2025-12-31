DOLAR
Mardin'de Kar Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlara Trafik Kısıtlaması

Mardin Valiliği, 31 Aralık 2025 19.00'dan itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların bazı güzergâhlarda trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:20
Mardin Valiliği, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu. Karar kapsamında tır ve kamyonlar belirlenen depolama alanlarında bekletilecek.

Kararın kapsamı ve yürürlük

Valiliğin açıklamasına göre karar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren yürürlüğe girdi ve ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Amaç, karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemektir.

Bekleme noktaları

Trafik ekipleri tarafından durdurulan ağır tonajlı araçlar, yol güvenliği sağlanana kadar şu noktalarda bekletilecek:

Kızıltepe-Viranşehir istikameti: Derik Üçyol kavşak karşısındaki dinlenme tesisleri.

Derik Üçyol Kavşağı: 13. kilometresindeki dinlenme tesisleri.

Diyarbakır istikameti: Sultanşehmus dinlenme tesisleri.

Aksu mevkii: Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu.

Sürücülere uyarı

Valilikten yapılan açıklamada kararın tedbir amaçlı alındığı vurgulanırken, diğer sürücülerin de buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Ayrıca tüm sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları önemle hatırlatıldı.

