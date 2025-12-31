Mardin'de Kar Nedeniyle Ağır Tonajlı Araçlara Trafik Kısıtlaması

Mardin'de yoğun kar mesaisi: Ağır tonajlı araçlara trafik kısıtlaması

Mardin Valiliği, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu. Karar kapsamında tır ve kamyonlar belirlenen depolama alanlarında bekletilecek.

Kararın kapsamı ve yürürlük

Valiliğin açıklamasına göre karar, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren yürürlüğe girdi ve ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Amaç, karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemektir.

Bekleme noktaları

Trafik ekipleri tarafından durdurulan ağır tonajlı araçlar, yol güvenliği sağlanana kadar şu noktalarda bekletilecek:

Kızıltepe-Viranşehir istikameti: Derik Üçyol kavşak karşısındaki dinlenme tesisleri.

Derik Üçyol Kavşağı: 13. kilometresindeki dinlenme tesisleri.

Diyarbakır istikameti: Sultanşehmus dinlenme tesisleri.

Aksu mevkii: Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu.

Sürücülere uyarı

Valilikten yapılan açıklamada kararın tedbir amaçlı alındığı vurgulanırken, diğer sürücülerin de buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Ayrıca tüm sürücülere araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları önemle hatırlatıldı.

MARDİN’DE YOĞUN KAR MESAİSİ: AĞIR TONAJLI ARAÇLARA TRAFİK KISITLAMASI