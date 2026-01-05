DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Mardin'de Karla Mücadele 24 Saat: 130 Personel ile Yol Açma Çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 130 personel, 9 çift kabin ve 6 JCB ile kent merkezleri ve kırsal mahallelerde karla mücadeleyi 24 saat sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:15
Mardin'de Karla Mücadele 24 Saat: 130 Personel ile Yol Açma Çalışması

Mardin'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yol açma, kar küreme, kaldırım ve çevre temizleme çalışmalarını ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.

Saha çalışmaları ve kaynaklar

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Mardin 1. Cadde'de yürütülen çalışmalarda 130 personel, 9 çift kabin ve 6 JCB ile yol ve kar temizleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan konuyla ilgili, "Tarihi şehrimize gelen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gece gündüz 24 saat esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kenti ziyaret eden turistler de Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ve temizlik çalışmalarından memnuniyetini dile getiriyor. İstanbul'dan Mardin'e gelen bir ziyaretçi, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirtti.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇE MERKEZLERİ VE KIRSAL...

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN İLÇE MERKEZLERİ VE KIRSAL MAHALLELERDE YOL AÇMA, KAR KÜREME, KALDIRIM VE ÇEVRE TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI TURİSTLERİN YOĞUN OLARAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmit Körfezi'ne Flamingo Akını: Kocaeli'de Sayıları Katlandı
2
Kepez’de 2025’te 248 bin 403 ton çöp toplandı — Şikayetler %85 azaldı
3
Tokat'ta Koruma Altındaki Çocuklara Çikolata Yapım Eğitimi
4
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne Ziyaret
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Battalgazi Belediyesi'nden Okul Bahçelerinde Kar Temizliği
7
Zana Öğretmen Kepçeyle Okul Bahçesini Kendisi Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları