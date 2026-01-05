Mardin'de Karla Mücadele 24 Saat: 130 Personel ile Yol Açma Çalışması

Mardin'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından yol açma, kar küreme, kaldırım ve çevre temizleme çalışmalarını ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.

Saha çalışmaları ve kaynaklar

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Mardin 1. Cadde'de yürütülen çalışmalarda 130 personel, 9 çift kabin ve 6 JCB ile yol ve kar temizleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan konuyla ilgili, "Tarihi şehrimize gelen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gece gündüz 24 saat esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kenti ziyaret eden turistler de Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ve temizlik çalışmalarından memnuniyetini dile getiriyor. İstanbul'dan Mardin'e gelen bir ziyaretçi, yapılan çalışmaların çok güzel olduğunu belirtti.

