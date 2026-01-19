Mardin'de Karla Mücadele 7/24: Büyükşehir 62 Araç, 168 Personel İle Seferber

Mardin'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Koordinasyon ve saha çalışmaları

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre GAMER Koordinasyon Merkezinde meteorolojik veriler yakından takip ediliyor ve kar yağışı öncesi ile sırasında sahada anlık değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Ekipler, karayolları ekipleriyle koordinasyon halinde çalışıyor.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda 62 araç ve 168 personel görev alırken, tuzlama, solüsyon uygulaması ve kar temizleme faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, yüksek kesimler ve kritik güzergâhlar önceliklendirilmiş durumda ve ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Alınan tedbirler ve sürücülere uyarı

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Yola çıkacak sürücüler için kış lastiği veya zincir bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklendiği için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ekipler gece boyunca tuzlama ve solüsyon uygulaması yaparken, gündüz kar temizleme ve kaldırım yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin ulaşım güvenliğini sağlamak için ana arterler, yüksek rakımlı bölgeler, yaya yolları ve kritik geçiş noktalarında karla mücadele faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

