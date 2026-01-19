Mardin'de Karla Mücadele 7/24: Büyükşehir 62 Araç, 168 Personel İle Seferber

Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAMER koordinasyonuyla 62 araç ve 168 personelle 7/24 karla mücadele, tuzlama, solüsyon ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:55
Mardin'de Karla Mücadele 7/24: Büyükşehir 62 Araç, 168 Personel İle Seferber

Mardin'de karla mücadele aralıksız sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yürütülen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Koordinasyon ve saha çalışmaları

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre GAMER Koordinasyon Merkezinde meteorolojik veriler yakından takip ediliyor ve kar yağışı öncesi ile sırasında sahada anlık değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Ekipler, karayolları ekipleriyle koordinasyon halinde çalışıyor.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda 62 araç ve 168 personel görev alırken, tuzlama, solüsyon uygulaması ve kar temizleme faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Özellikle ana arterler, hastane yolları, yüksek kesimler ve kritik güzergâhlar önceliklendirilmiş durumda ve ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Alınan tedbirler ve sürücülere uyarı

Belediye yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Yola çıkacak sürücüler için kış lastiği veya zincir bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi beklendiği için vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ekipler gece boyunca tuzlama ve solüsyon uygulaması yaparken, gündüz kar temizleme ve kaldırım yıkama çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin ulaşım güvenliğini sağlamak için ana arterler, yüksek rakımlı bölgeler, yaya yolları ve kritik geçiş noktalarında karla mücadele faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARLA MÜCADELE...

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, GAMER KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE METEOROLOJİK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadın Girişimciler Sokağı Osmangazi Meydanı'nda: 30 Dernek, 50 Katılımcı ile Üretim Şenliği
2
Adıyaman'da Trabzon Hurması, Dut ve İncire 6 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı
3
İstanbul'da Kar Manzaraları: Bağcılar ve Başakşehir Beyaza Büründü
4
Enez'de Dondurucu Gece: Patlayan Su Boruları Sularını Buzlattı
5
Bitlis'te Kar Temizliği Türküyle Renklendi
6
Giresun'a 2026'da 8 sektörde 1 milyar 836 milyon lira yatırım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları