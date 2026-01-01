DOLAR
Mardin'de Trafik Polisleri ve Çocukların Kar Topu Savaşı Kamerada

Mardin merkezde trafik polisleri, akşam uygulaması sırasında çocuklarla kar topu oynadı; görevlerine kısa süre ara verip vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:22
Mardin'de Trafik Polisleri ve Çocukların Sıcak Anları

Mardin merkezde etkili olan kar yağışı, kentte renkli görüntülere sahne oldu. Trafik polisleri, akşam saatlerinde yaptıkları uygulama sırasında sokakta karın tadını çıkaran çocuklarla karşılaştı ve anları paylaşarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

Denetimden kar topu savaşına

Görevleri gereği trafik akışını kontrol etmek ve güvenliği sağlamak üzere sahada bulunan ekipler, çocukların kendilerine kar topu atmasıyla oyuna dahil oldu. Bir anda resmi ekip aracının etrafında toplanan çocuklarla polisler arasında neşeli bir kar topu savaşı başladı.

Polis memurlarının çocuklarla şakalaşması ve birlikte oyun oynaması çevredeki vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Soğuk havaya rağmen içleri ısıtan bu anlar, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı ve kısa sürede ilgi çekti.

Olay, kent merkezinde hem güvenlik hem de toplumsal dayanışma yönüyle sıcak bir kare olarak kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

