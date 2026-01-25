Marmara Denizi'nde Yoğun Sis: Süleymanpaşa'da Görüş Azaldı

Marmara Denizi ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında sabah yoğun sis etkili oldu; kıyı ve bazı bölgeler kapandı, deniz ve kara trafiği etkilendi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:37
Tekirdağ kıyılarında görüş mesafesi düştü

Sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa ilçesi açıkları ile kentin bazı noktalarında yoğun sis etkisini gösterdi. Deniz üzerinde adeta duvar gibi oluşan sis tabakası, kıyı hattını ve şehrin bazı bölgelerini tamamen kapladı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer ciddi oranda azalırken, özellikle sahil yolu ve ana arterlerde ilerleyen sürücüler hızlarını düşürerek daha dikkatli seyretmeye çalıştı. Aynı zamanda sisin deniz trafiği üzerinde de etkili olduğu gözlendi.

Marmara Denizi ve Süleymanpaşa ilçesindeki sisli manzara, yüksekten ve karadan görüntülendi; bölgeden elde edilen görüntüler etkileyici sahneler sundu.

