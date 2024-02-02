Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapıyor - KPSS li KPSS siz Başvuru - Yüksek Maaş

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Marmara Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete’de 2 Şubat 2024 tarihinde duyurulan ilana göre, üniversite farklı pozisyonlarda toplam 3 personel istihdam edecek. Başvuru şartları, süreci ve detayları haberimizde.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ KADRO DAĞILIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI





Marmara Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapacak olan bilişim personeli alımı için şu kadroları belirledi:

1 Kıdemli Sistem Uzmanı

1 Yazılım Geliştirme Uzmanı

1 Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bu kadrolara başvurmak isteyen adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra, ilanda yer alan özel şartları da taşıması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, sağlık açısından görevini yapmaya engel bir durumu olmamak, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak gibi hususlar bulunuyor.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ KPSS VE YDS PUANLARI ESAS ALINACAK

Marmara Üniversitesi, bilişim personeli alımı için adayların 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmasını istiyor. Ayrıca, adayların son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılmış olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) veya bu sınava eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olması gerekiyor. Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak adaylar, KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya eşdeğer yabancı dil sınav puanının %30’u toplanarak hesaplanacak olan toplam puana göre belirlenecek.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLERİ

Marmara Üniversitesi, bilişim personeli alımı için başvuruları online olarak kabul edecek. Adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde BURADAKİadresten başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilecekler. Başvuru süresi 2 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların, ilanda belirtilen belgeleri de başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı ne zaman yapılacak?



Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı için başvuru süresi 2 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 16 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı için hangi kadrolar var?

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı için 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı ve 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı kadrosu bulunuyor.

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı için KPSS ve YDS şartı var mı?

Marmara Üniversitesi bilişim personeli alımı için adayların KPSSP3 puan türünden en az 70 puan ve YDS veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından en az 70 puan almış olması gerekiyor.