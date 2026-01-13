Marmaris’te ‘Kedi Canlı’ Mehmet Övet Yine Kaza Geçirdi

Marmaris’te yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Övet, 7 Ocak’ta doğa yürüyüşünde düşerek bacağını kırdı; ameliyat edilip Marmaris Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:58
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve defalarca kaza atlattığı için 'kedi canlı' lakabıyla tanınan 47 yaşındaki Mehmet Övet, geçtiğimiz günlerde yeni bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kaza ve müdahale

Olay, 7 Ocak tarihinde doğa yürüyüşü sırasında meydana geldi. Övet, yürüyüş esnasında ayağının kayması sonucu bacağını kırdı ve ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ameliyata alınan Övet'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Övet'in geçmişi ve açıklamaları

Hayatı boyunca çok sayıda kaza atlattığını anlatan Övet, 7 yaşından bu yana yüksekten düşme, trafik kazası ve kurşunlanma dahil olmak üzere irili ufaklı 13’ten fazla kaza yaşadığını belirtti. Bu kazaların ardından yüzde 65 engelli kaldığını ifade etti.

Yaşadığı son kazayı Övet şu sözlerle anlattı: 'Yine bir talihsizlik oldu. Marmaris’ten Karaca tarafına gitmiştim. Yürüyüş esnasında ayağım, üstü yeşillikle kaplı kaygan bir çamura geldi. Normal adım atmak yerine zıpladım. Sol ayağım kayınca kafam taşa ya da kayaya gelmesin diye düşüşümü yönlendirmeye çalıştım. O sırada bacağımdan ağaç kırılır gibi sesler geldi ve olduğum yere yığıldım.'

Duruma artık alıştığını söyleyen Övet, 'Artık “varmış” diyorum, “yazılmış” diyorum. Bu acıyı, bu zaman kaybını da yaşayacakmışım demek ki. Annem çok kızgın, “Senin yüzünden hastanenin her yerini öğrendim” diyor. Yakınlarım da “yine olmadı” diyor. Ben de “olsaydı sevinirdiniz” diye takılıyorum' ifadelerini kullandı.

Hastane ve ziyaret

Ameliyatı gerçekleştiren ortopedi uzmanı Oktay Hüsamettin Ak ve ekibine teşekkür eden Övet, 'Marmaris Devlet Hastanesi’nde ameliyat oldum, çok güzel geçti. Bugün ya da yarın taburcu olurum diye düşünüyorum' dedi.

Övet'i hastanede ziyaret eden yakın dostu Ali Gündoğan ise geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Bir değil, iki değil, yedi değil. On üç tane kaza gerçekten çok zor. Acil şifalar diliyorum. Kaderinde varmış demek ki. Biz de dostumuzu ziyaret etmek istedik. Bu vesileyle hastane yönetimine, başhekimlikten ameliyatı yapan doktorlara kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hepsi yakından ilgilendi' diye konuştu.

