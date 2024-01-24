Mars ve Şiron’un Kare açısı nasıl etkiler? Geçmişten gelen yaraları iyileştirmek ve enerjiyi kontrol etmek

Mars ve Şiron arasındaki kare açı, kişisel zorluklar ve derin yaralar getirebilir. İçsel iyileşme ve farkındalık sürecine girerek, eski yaraları iyileştirmek mümkün. Enerji ve tutku artarken, kazalara karşı dikkatli olunmalı.

Mars ve Şiron’un Kare açısı nasıl etkiler? Geçmişten gelen yaraları iyileştirmek ve enerjiyi kontrol etmek
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Dinçer Güner: Mars ve Şiron arasındaki kare açının etkileri

Mars ve Şiron arasında kare açı oluşacak ve etki süresi 2 gün olacak. Bu süre zarfında, kişisel zorluklar ve derin yaralar ortaya çıkabilir. Geçmişte yaşadığımız travmalar ve acılar, şimdiki davranışlarımızı etkileyebilir ve duygusal tepkilere yol açabilir. Kendimizi güçsüz veya yetersiz hissedebiliriz ve bu durum, cesaretimizi zorlayabilir.

İçsel iyileşme ve farkındalık süreci

Bu zorlu dönemde, içsel iyileşme ve farkındalık sürecine girebiliriz. Yaralı yönlerimizle yüzleşerek, öğrenme ve büyüme fırsatı yakalayabiliriz. Mars'ın etkisiyle, enerjimiz ve tutkumuz yükselebilir. Ancak bu enerji, kontrolümüzü kaybedebilir ve ani patlamalara neden olabilir.

Geçmiş yaraların iyileştirilmesi

Geçmişte bıraktığımız yaralar tekrar canlanabilir. Bu durum, eski duygusal sorunlarla ilgilenmemizi ve onları iyileştirmemizi gerektirebilir. Kazalara, düşmelere, çarpmalara, kesiklere, yanıklara karşı dikkatli olmamız gerekir.

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