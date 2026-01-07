MASKİ Yuntdağı'nda Altyapı Atağı: Bağyolu'na Kanalizasyon Hattı Tamamlandı

MASKİ, Yunusemre Yuntdağı'nda Davutlar ve Bağyolu mahallelerinde kanalizasyon hattı imalatlarını tamamlayarak bölgenin altyapısını modernize etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:00
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinin Yuntdağı bölgesinde yıllardır beklenen altyapı sorunlarını çözüme kavuşturdu. Davutlar Mahallesi'nin ardından Bağyolu Mahallesi'nde de kanalizasyon hattı imalatları tamamlanarak bölgeye modern ve sağlıklı bir altyapı kazandırıldı.

Çalışmanın Kapsamı ve Etkileri

MASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapıyı güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yuntdağı bölgesinde başlatılan kapsamlı altyapı atağı sayesinde mahallelerin kronik sorunları gideriliyor. Özellikle nüfusu hızla artan ve yeni yerleşim alanlarıyla dikkat çeken Bağyolu Mahallesi'nde yapılan işler sayesinde vatandaşların kanalizasyon hattı ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Bu modernizasyon hamlesi hem yaşam kalitesini yükseltecek hem de sağlıklı bir altyapının temelini oluşturacak.

Yetkililer ve Vatandaşların Açıklamaları

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Saha Sorumlusu Hakan Pekkarakaş, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda Yuntdağı bölgesinde altyapı çalışmalarına devam ettiklerini; Davutlar'dan sonra Bağyolu Mahallesi'nde de vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini' belirtti. Pekkarakaş, 'Bölgedeki mahallelerimizi güçlü bir altyapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Her şey Manisa'mız için' dedi.

Bağyolu Mahalle Muhtarı Ümit Çimensel, yıllardır beklenen hizmetin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, 'Mahallemizin kanalizasyon hattı bulunmayan yerlerinde yeni hatlar inşa edildi. Eksikler tamamlanıyor. Bu geçmiş yıllardan beklenen bir hizmetti ama bu günlere kaldı. İhtiyaçtı, vatandaşlarımız yıllardır istiyordu. Besim Dutlulu Başkanımıza nasip oldu. Rahmetli Ferdi Başkanımızın da emekleri çok. Mahallem adına sonsuz teşekkürlerde bulunmak istiyorum. Mahallemiz gelişime açık ve çok göç alan bir köy. Şu an bitmekte olan 48 yeni konut var. Bir üst tarafta 35 konut inşaatı daha var. Yeni yerleşimler bizi mutlu ediyor' dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalardan memnuniyet duyduklarını iletti. Ahmet Dizge, 'Mahallemizin yıllardır kanayan yarası olan eksik kanalizasyon hattının çalışmaları tamamlandı. Eski hat yeterli gelmiyordu; bazı kısımlarda kanalizasyon yoktu, evler fosseptik kullanıyordu. Şimdi bu yeni hatla birlikte kanalizasyona bağlanmayan evimiz kalmadı. Daha sağlıklı, daha güzel günler bizi bekliyor. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Habibe Kaya, 'Sular dışarı akıyordu, birikinti oluyordu. Yaz mevsiminde sinekten rahatsız oluyorduk. Temizlik olsun, sokaklarımız temiz olsun istiyorum. Yapanlardan Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ederim' derken, Muhterem İşbay ise, 'Hizmet geliyor, memnunuz. Altyapıyı çok uzun zamandır bekliyorduk. Artık kanalizasyon geldi. Besim Dutlulu başkanımıza teşekkür ederiz' diye konuştu.

MASKİ'nin Yuntdağı'ndaki atağı, bölgeyi daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor; çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların temel altyapı ihtiyaçları büyük oranda karşılanmış oldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

