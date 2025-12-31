Mavi Işıklar'da 5 Yıldızlı Tatil: 10 Binden Fazla Engelliye Hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından işletilen Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, 5 yıldızlı otel konforunda tatil imkânı sunarak 10 binden fazla engelli vatandaşa hizmet verdi.

Merkezin sunduğu hizmetler

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde düzenlenen yaz kamplarında, yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip Samsunlu bireylere ücretsiz hizmet veriliyor. Katılımcılar, hem dinlenme hem de rehabilitasyon imkânı bulurken; günübirlik ve yatılı programlarda sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayacak etkinliklerle buluşuyor.

Merkez yaz döneminde engellilere tatil ve rehabilitasyon hizmeti sunarken, kışın ise yaşlı vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Tesis; havuz, üç öğün yemek, temizlik ve bakım hizmetleriyle otel konforu seviyesinde hizmet sağlıyor.

Başkan Halit Doğan'ın açıklaması

Halit Doğan: "Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, Yusuf Ziya Yılmaz Başkanımız döneminde faaliyete geçmişti. Bu tesisimizi komple yeniledik. Aralık ayına kadar 3 bin 244 engellimize bu tesiste tatil yaptırdık. Bu misafirler arasında Samsun merkezine hiç gelmemiş engelli kardeşlerimiz vardı. Denizi ve havuzu hayatında hiç görmeyen engelli kardeşlerimiz vardı. Tesisimizde havuzlar bulunuyor. Üç öğün yemek, temizlik ve bakım hizmetleri görevli arkadaşlarımız tarafından otel konforunda sağlanıyor. Kış döneminde de yaşlı vatandaşlarımızı burada misafir ediyoruz. 2025 yılında 3 bin 244 engelli kardeşimizi konaklamalı olarak bu tesisimizde ağırlarken, bunun haricinde günübirlik olarak da 7 bine yakın engelli vatandaşımıza tesisimizde hizmet verdik"

Kış dönemine kadar 10 binden fazla engelli vatandaşa hizmet veren merkez, sosyal ve rehabilitatif desteği bir arada sunarak bölgedeki özel gereksinimli bireylere önemli bir imkân sağlıyor.

