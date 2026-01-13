Mayon Yanardağı 100 metre yüksekliğe lav püskürttü

Olayın ayrıntıları

Filipinler’in Luzon Adası’ndaki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı, sabah saatlerinde lav püskürterek aktivite gösterdi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, püskürmenin 100 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Teknik bilgiler ve uyarı seviyesi

Phivolcs, volkanik aktivitenin yaklaşık 35 saniye sürdüğünü kaydetti. Yanardağın alarm seviyesinin, beş seviyeli sistemde yakın zamanda tehlikeli bir patlama yaşanma potansiyeli anlamına gelen 3’üncü seviye olarak korunduğu bildirildi.

Etkilenenler

Mayon’daki hareketlilikten 4 binden fazla kişinin etkilendiği ifade edildi. Yerel yetkililer ve gözlem ekipleri gelişmeleri izlemeye devam ediyor.

Mayon’un önemi

Mayon, Filipinler’deki 22 volkan arasında en aktifi olarak biliniyor ve bölgedeki izleme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

