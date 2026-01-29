Mazıdağı Belediyesi 'Sahip Çıkıldı' Dediği Sıpayı Sokağa Bıraktı: Tepkiler Büyüyor

Mazıdağı Belediyesi 'sahip çıkıldı' dediği sıpayı sokağa bıraktı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, Belediye ekiplerinin yoğun kar yağışı sonrası sahipsiz bir sıpaya sahip çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları kamuoyunda tartışma yarattı. Paylaşımlarda sıpanın belediye tarafından koruma altına alındığı izlenimi verildi; ancak kısa süre sonra aynı hayvanın yeniden sokağa bırakıldığı görüldü.

Vatandaşlardan ihbar, Büyükşehir müdahalesi

Durumu fark eden vatandaşlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi 153 Şikayet Hattı üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sahipsiz sıpayı bularak Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Bakımevine götürdü.

Hayvan Bakımevi'nde veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen sıpa, bakım ve tedavi süreci için koruma altına alındı.

Mahalli tepkiler

Mazıdağı sakinlerinden Mehmet Kara, belediyenin tutumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "Hayvanlar üzerinden bile algı ve istismar yapılmasını doğru bulmuyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra hayvanı tekrar sokağa bırakmak kabul edilemez. Bari hayvanlar üzerinden siyaset yapılmasın."

Konuya ilişkin Mazıdağı Belediyesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olay, ilçede ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Paylaşımdaki ifade: "Kar küreme çalışmaları sırasında donma tehlikesi yaşayan canlılara belediye sahip çıkıyor"

