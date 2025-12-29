Mehmet Akif Ersoy Çorum'da Anılıyor — 89. Yıl Anma Konferansı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek programda, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yıl dönümünde anılacak.

Konferans Detayları

Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümünde özel bir programla anacak. "Akif’in Vefatından Önceki Son Günleri" başlığıyla düzenlenecek konferansta, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son dönemi ve fikir dünyası ele alınacak.

Konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katılacak. Program, 30 Aralık Salı günü saat 19.00'da, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Arıcan, programda Mehmet Âkif Ersoy’un son günleri, düşünce dünyası ve bıraktığı manevi miras hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Çorum Belediyesi, İstiklal Marşı’nın şairi ve Millî Şair unvanıyla anılan Mehmet Âkif Ersoy'u anmak amacıyla düzenlenen konferansa tüm Çorumluları davet etti.

ÇORUM BELEDİYESİ, İSTİKLAL MARŞI’NIN ŞAİRİ MEHMET ÂKİF ERSOY’U VEFATININ 89. YIL DÖNÜMÜNDE ÖZEL BİR KONFERANSLA 30 ARALIK SALI GÜNÜ ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.