Mehmet Akif Ersoy Çorum'da Anılıyor — 89. Yıl Anma Konferansı

Çorum Belediyesi, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 89. yılında 30 Aralık'ta düzenlenecek &quot;Akif’in Vefatından Önceki Son Günleri&quot; konferansıyla anacak.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:36
Çorum Belediyesi tarafından düzenlenecek programda, İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 89. yıl dönümünde anılacak.

Konferans Detayları

Çorum Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy'u vefatının 89. yıl dönümünde özel bir programla anacak. "Akif’in Vefatından Önceki Son Günleri" başlığıyla düzenlenecek konferansta, Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son dönemi ve fikir dünyası ele alınacak.

Konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katılacak. Program, 30 Aralık Salı günü saat 19.00'da, Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Arıcan, programda Mehmet Âkif Ersoy’un son günleri, düşünce dünyası ve bıraktığı manevi miras hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Çorum Belediyesi, İstiklal Marşı’nın şairi ve Millî Şair unvanıyla anılan Mehmet Âkif Ersoy'u anmak amacıyla düzenlenen konferansa tüm Çorumluları davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

