Mehmet Sekmen Bilim Erzurum'u Ziyaret Etti: Girişimcilik ve Teknolojide Gelecek

Başkan Mehmet Sekmen, Bilim Erzurum atölyelerini gezdi; öğrencilerle buluştu, 3D tasarım ve sanat çalışmaları izlendi, "Gelecek Tarımda" projeleri sunuldu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:26
Başkan Mehmet Sekmen Bilim Erzurum'u Ziyaret Etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bilim Erzurum merkezini ziyaret ederek yürütülen eğitim ve proje çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında atölyeleri gezen Başkan Sekmen, öğrencilerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölye Ziyaretleri ve Gençlerle Buluşma

Başkan Sekmen, Girişim Atölyesinde gençlerle sohbet etti ve onlara "Girişimcilik nedir? Size ne anlatıyor?" diye sordu. Öğrencilerin girişimciliği "Bir iş fikrini hayata geçirmek, bu fikir üzerinden üretim yapabilmek ve bir marka haline gelmek" şeklinde tanımlaması, merkezin girişimcilik farkındalığını ortaya koydu.

Teknoloji Atölyesinde 3D tasarım ve 3D yazıcı eğitimi alan öğrenciler, kendi ürettikleri ürünleri Başkan Sekmen’e takdim etti. Tasarım Atölyesinde ise pastel boya tekniğiyle gerçekleştirilen renkli tüy çalışmaları ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Projeler: Tarımdan İstihdama Entegre Yaklaşımlar

Atölye gezisinin ardından yürütülen projelerin sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar arasında "Gelecek Tarımda" Projesi, ÇobanMer-Entegre Çoban İstihdamı ve Mera Yönetim Sistemi ile Yerelden Küresele Entegre Tarım Ekosistemi (STÖM-TDI Besi OTB-ÇobanMer) başlıkları yer aldı.

Başkan Mehmet Sekmen, projelere ilişkin sunumları tek tek dinleyerek bu çalışmaların son derece önemli olduğunu vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

