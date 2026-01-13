Mehmet Sekmen ve İbrahim Küçükoğlu, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Erzurum Medyasıyla Buluştu

Mehmet Sekmen ve İbrahim Küçükoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Müceldilli Konağı'nda Erzurum'daki medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:17
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Erzurum’da görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Programa katılanlar

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı katıldı. Buluşma Müceldilli Konağı’nda gerçekleşti.

Açıklamalar

Mehmet Sekmen buluşmada şunları söyledi: "AK Parti Erzurum İl Başkanımız Av. İbrahim Küçükoğlu kardeşim ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programımıza katılarak, Erzurum’umuzun fedakâr ve emektar basın mensuplarıyla bir araya geldik. Erzurum’un gelişimine, tanıtımına ve ortak geleceğine verdikleri katkı için tüm basın emekçilerimize teşekkür ediyor; gece gündüz demeden çalışan, kalemiyle ve objektifiyle milletimizin sesi olan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.

İbrahim Küçükoğlu ise şu ifadeleri kullandı: " Gazetecilik mesleğini bu çerçevede icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Zor koşullar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden ve çalışmalarımızı en güzel şekilde kamuoyuna aktaran tüm basın mensuplarını kutluyorum" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

