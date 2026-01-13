Tunceli'de Karla Mücadele Sürüyor: Bazı Noktalarda 145 cm'e Ulaşıldı

Tunceli'de yaklaşık 10 gündür süren yoğun kar yağışı hayatı etkiledi; bazı bölgelerde kar 145 cm'ye ulaştı, ekipler 7/24 çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:55
Tunceli'de Karla Mücadele Sürüyor: Bazı Noktalarda 145 cm'e Ulaşıldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli'de yaklaşık 10 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, birçok ilçede günlük yaşamı aksatıyor. Meteorolojik koşulların bu akşam saatleri itibarıyla etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ekipler 7/24 sahada

Kar yağışı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumlar 7/24 esasına göre görev yaptı. Tunceli Valiliği koordinesinde AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşım güvenliği başta olmak üzere olumsuzlukları en aza indirmek için yoğun bir çalışma yürüttü.

Kar kalınlığı verileri

Yapılan ölçümlere göre il genelinde kar kalınlığı bazı noktalarda yüksek seviyelere ulaştı. Güncel verilere göre; Tunceli merkez: 40 cm, Ovacık Kayak Merkezi: 145 cm, Ovacık: 130 cm, Hozat: 125 cm, Pülümür: 140 cm, Nazımiye: 120 cm ve Mazgirt: 80 cm olarak kaydedildi.

Yetkililerden uyarılar

Yetkililer, yüksek kar kalınlığı nedeniyle vatandaşları özellikle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya, kar lastiği bulunmayan araçlarla yola çıkmamaya ve kış şartlarına uygun tedbirler almaya çağırdı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zorlu hava şartlarına rağmen sahada fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti ve şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz, tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edecektir".

Tunceli’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Tunceli’de karla mücadele aralıksız sürüyor

