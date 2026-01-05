DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Melike Mengi'nin İlk Kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' Yayımlandı

Burhaniye'li üniversite öğrencisi Melike Mengi'nin ilk hikaye kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' yayımlandı; babası Hamdi Mengi kutladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 10:42
Melike Mengi'nin İlk Kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' Yayımlandı

Melike Mengi'nin İlk Kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' Burhaniye'de

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören Melike Mengi'nin ilk hikaye kitabı Kalbimden Düşen Masallar yayımlandı.

Genç yazardan yeni eser sinyali

Ören Mahallesi'nde oturan 3. sınıf öğrencisi Melike, kitabın devamının geleceğini duyurdu. Genç yazarı ilk kutlayan ise babası Hamdi Mengi oldu.

Hamdi Mengi yaptığı açıklamada, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi ilk kitabı olan "Kalbimden Düşen Masallar" yazarı kızım Melike Mengi yazarlığa ilk adımını atmıştır. Daha nice başarılara inşallah. Allah herkese çocuklarının başarılarını görmeyi nasip etsin" sözlerine yer verdi.

MELİKE MENGİ BABASI HAMDİ MENGİ İLE

MELİKE MENGİ BABASI HAMDİ MENGİ İLE

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Giresun'da Mevsiminde Yağan Kar Fındık Üreticisine Umut Verdi
2
Ankara'da Alışılmadık Karar: Nafakayı Kadın Ödemek Zorunda Kaldı
3
Meke Gölü'nde Karlı Gün Batımı Büyüledi
4
Bingöl'de karla mücadele: 256 köy yolu ulaşıma açıldı, 24 yol için çalışmalar sürüyor
5
Araklı'da Doğa Yürüyüşü: Asmasu Şelalesi'ne 10 km Rota
6
Abant Gölü'nde Buz Kırıldı: Genç Çitlere Tutunarak Suya Düşmekten Son Anda Kurtuldu
7
Kars'ta HES'te Eksi 30'da 'Buz Kırma' Mesaisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları