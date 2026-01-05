Melike Mengi'nin İlk Kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' Yayımlandı

Melike Mengi'nin İlk Kitabı 'Kalbimden Düşen Masallar' Burhaniye'de

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenim gören Melike Mengi'nin ilk hikaye kitabı Kalbimden Düşen Masallar yayımlandı.

Genç yazardan yeni eser sinyali

Ören Mahallesi'nde oturan 3. sınıf öğrencisi Melike, kitabın devamının geleceğini duyurdu. Genç yazarı ilk kutlayan ise babası Hamdi Mengi oldu.

Hamdi Mengi yaptığı açıklamada, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi ilk kitabı olan "Kalbimden Düşen Masallar" yazarı kızım Melike Mengi yazarlığa ilk adımını atmıştır. Daha nice başarılara inşallah. Allah herkese çocuklarının başarılarını görmeyi nasip etsin" sözlerine yer verdi.

MELİKE MENGİ BABASI HAMDİ MENGİ İLE