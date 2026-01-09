Mersin 2025'te Ulaşımda Güçleniyor: 400 Bin Ton Asfalt ve Yeni Kavşak

Mersin 2025'te güçlü ve güvenli ulaşım altyapısına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent genelinde sürdürdüğü yol, asfalt ve kavşak çalışmalarını tamamlayarak ulaşım konforu ve güvenliğini artırdı. 13 ilçede yürütülen projelerle kent merkezi ve kırsal mahalleler dahil geniş bir coğrafyada hizmet sunuldu.

Kapsamlı yol ve asfalt çalışmaları

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, sıcak asfalt seriminden sathi kaplamaya, yeni yol açma projelerinden kavşak düzenlemelerine kadar birçok yatırım hayata geçirildi. Planlamada ilçelerin mevcut durum analizleri, muhtarlıklardan gelen talepler ve TEKSİN üzerinden iletilen vatandaş bildirimleri esas alındı.

400 bin ton sıcak asfalt ve 1.100 km sathi kaplama

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kontrol Şube Müdürü Gamze Bayır 2025 yılı performansını şu sözlerle özetledi: 170 lokasyonda toplam 400 bin ton sıcak asfalt serimi tamamlandı. Kırsal ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla da 215 grup yolunda, 1.100 kilometrelik sathi kaplama yapıldı. Bayır, 2025'te önceki yılların üzerinde bir üretim performansı sergilendiğini ve bunun planlı çalışmalar ile saha tecrübesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kaldırım çalışmaları ve erişilebilirlik

Yaya güvenliğinin öncelendiği kaldırım projelerinde özellikle dezavantajlı grupların ihtiyaçları gözetildi. Kaldırımlar TSE standartlarına uygun biçimde tasarlanıp uygulandı ve toplam 300 bin metrekare kaldırım imalatı tamamlandı.

Yeni yol açma projeleri kent içi trafiği rahatlatıyor

38. Cadde Yeni Yol Açma Projesi kapsamında 17. Cadde ile 13. Cadde arasında 1.400 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yeni yol, 2025 Mayıs ayında hizmete alındı. Bu güzergâh sayesinde 21. Cadde'den Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na kadar kuzey-güney yönünde yaklaşık 4 kilometrelik kesintisiz ulaşım hattı oluşturuldu ve kent içi trafiğin akışı büyük ölçüde rahatladı.

Hal Katlı Kavşak: En büyük yapım ölçeği

Yapımı süren Hal Katlı Kavşak projesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 2025 yılı içerisindeki en büyük yatırım projesi olarak öne çıktı. Kasım ayında kavşak bölgesi trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri altında çalışmalara başlandı. Proje; Hal Kompleksi, sanayi bölgesi, otoyol, liman bağlantıları ve 2. Çevre Yolu'nun kavşak noktasında yer aldığından kentin en yoğun trafik yüküne sahip alanlarından birini hedefliyor. Tamamlandığında Ulaşım Master Planı'nda hedeflenen 2. Çevre Yolu üzerindeki kesintisiz transit geçiş sağlanacak ve ağır tonajlı araçların şehir içi trafiğe etkisi önemli ölçüde azalacak. Yapım sürecinde altyapı hatları eş zamanlı yenilenerek ilerleyen yıllarda altyapı kaynaklı sorunların önüne geçildi.

Afet ve acil durumlarda kesintisiz müdahale

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu Kriz Masası içinde yer alıyor. Diğer daire başkanlıklarıyla koordineli çalışarak özellikle yoğun yağış dönemlerinde ekipler 7/24 sahada görev yapıyor. Daire bünyesinde toplam 70 personelden oluşan 14 afet ve acil durum ekibi bulunuyor. Ayrıca 2025 başındaki kar sezonu da başarılı bir şekilde yönetildi.

Denetim, kalite kontrol ve geleceğe yönelik planlar

Altyapı kazılarına ilişkin denetimlerde 2025 yılında 1.800 adet kazı izin başvurusu incelenip sonuçlandırıldı; kazıların mevzuata uygun yapılması ve yolların eski haline getirilmesi titizlikle takip edildi. Laboratuvar altyapısı sayesinde üretimden uygulamaya kadar tüm aşamalarda kalite kontrol deneyleri kurum içinde gerçekleştiriliyor; bu da etkin bir otokontrol mekanizması sağlamaktadır. 2019-2025 döneminde hayata geçirilen projelerle Mersin'in altyapısı daha güçlü ve planlı bir yapıya kavuştu. 2026 yılında da planlanan projeler hız kesmeden uygulanarak kent ulaşımına kalıcı ve nitelikli çözümler üretilmeye devam edecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2025 YILI BOYUNCA 13 İLÇEDE YÜRÜTTÜĞÜ KAPSAMLI YOL, ASFALT VE KAVŞAK ÇALIŞMALARIYLA KENTİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİREREK KONFORU VE GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEYE TAŞIDI.