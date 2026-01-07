Mersin Akdeniz'de Zabıta Kaldırım ve Yol İşgallerine Geçit Vermedi

Mersin Akdeniz'de zabıta ekipleri ana caddelerde denetim yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin desteğiyle yoğun yaya ve araç trafiğine sahip ana arterlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Kuvayi Milliye Caddesi ile 123. Cadde (Zeytinlibahçe Caddesi) üzerinde yapıldı ve amaç, kaldırım ile yol işgallerinin önüne geçilmesi olarak açıklandı.

Denetimlerde tespit ve yaptırımlar

Ekiplerin kontrollerinde kaldırım ve yol işgali yaptığı belirlenen 5 işletmeye toplam 8 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ana caddelerde faaliyet gösteren seyyar satıcılara uyarılarda bulunan zabıta, trafiği olumsuz etkileyen plastik dubalar, masa ve sandalyeler, reklam levhaları ve benzeri eşyaları toplayarak bölgeden kaldırdı.

Pastanelere yönelik denetimlerde açıkta ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmelere de yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bir işletmeye ait, uzun süredir kaldırılamayan ve kaldırım ile yol işgaline neden olan hurda araçlar zabıta ekiplerince kaldırıldı. Kaldırılan her bir hurda araç için işletmeye 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanırken, işgal edilen alanlar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Yetkili açıklaması

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, "İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde sağlanması önceliğimizdir. Kaldırım ve yol işgallerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Müdür Sivaslıoğlu, halkın kullanımına açık alanların korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Denetimler, ilçede ulaşım güvenliği ve kent düzeninin korunması amacıyla sürdürülecek.

