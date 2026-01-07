Mersin Akdeniz'de Zabıta Kaldırım ve Yol İşgallerine Geçit Vermedi

Mersin Akdeniz'de zabıta ekipleri, ana caddelerdeki denetimlerde kaldırım ve yol işgali yapan işletmelere toplam 8 bin 700 lira, hurda araç başına 9 bin 440 lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:07
Mersin Akdeniz'de Zabıta Kaldırım ve Yol İşgallerine Geçit Vermedi

Mersin Akdeniz'de zabıta ekipleri ana caddelerde denetim yaptı

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin desteğiyle yoğun yaya ve araç trafiğine sahip ana arterlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Kuvayi Milliye Caddesi ile 123. Cadde (Zeytinlibahçe Caddesi) üzerinde yapıldı ve amaç, kaldırım ile yol işgallerinin önüne geçilmesi olarak açıklandı.

Denetimlerde tespit ve yaptırımlar

Ekiplerin kontrollerinde kaldırım ve yol işgali yaptığı belirlenen 5 işletmeye toplam 8 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Ana caddelerde faaliyet gösteren seyyar satıcılara uyarılarda bulunan zabıta, trafiği olumsuz etkileyen plastik dubalar, masa ve sandalyeler, reklam levhaları ve benzeri eşyaları toplayarak bölgeden kaldırdı.

Pastanelere yönelik denetimlerde açıkta ürün satışı yaptığı tespit edilen işletmelere de yasal işlem yapıldı.

Öte yandan Zeytinlibahçe Caddesi üzerinde bir işletmeye ait, uzun süredir kaldırılamayan ve kaldırım ile yol işgaline neden olan hurda araçlar zabıta ekiplerince kaldırıldı. Kaldırılan her bir hurda araç için işletmeye 9 bin 440 lira idari para cezası uygulanırken, işgal edilen alanlar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Yetkili açıklaması

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak, "İlçemizin en yoğun kullanılan ana caddelerinde yaya ve araç trafiğinin güvenli ve düzenli şekilde sağlanması önceliğimizdir. Kaldırım ve yol işgallerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Müdür Sivaslıoğlu, halkın kullanımına açık alanların korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Denetimler, ilçede ulaşım güvenliği ve kent düzeninin korunması amacıyla sürdürülecek.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU ANA ARTERLERDE GENİŞ ÇAPLI...

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU ANA ARTERLERDE GENİŞ ÇAPLI ZABITA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE, YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU ANA ARTERLERDE GENİŞ ÇAPLI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları