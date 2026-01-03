DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.853.057,38 0,08%

Mersin Anamur'da Kartpostallık: Toroslar Karla Beyaza Büründü

Mersin Anamur'da Torosların 1600 rakımındaki ormanlar karla kaplandı; dron görüntüleri kartpostallık manzaralar sundu, kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:23
Mersin Anamur'da Kartpostallık: Toroslar Karla Beyaza Büründü

Mersin Anamur'da Kartpostallık: Toroslar Karla Beyaza Büründü

Dron görüntüleri yüksek rakımlarda beyaz örtüyü gözler önüne serdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, yüksek rakımlarda yer alan ormanlık alanlar yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olarak bilinen ve her mevsim denize girilebilen Mersinin yüksek kesimlerinde görülen bu manzara, bölgeyi ziyaret edenlere kartpostallık görüntüler sundu.

Toros dağlarının bin 600 rakımındaki ormanlık alanlarda etkisini gösteren kar örtüsü, özellikle Anamur-Ermenek yolu üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiinde dikkat çekti. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, ağaçların karla kaplanmış hali izleyenlerden beğeni topladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı tespit edildi. Yerel ekiplerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, bölgede olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapıldı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgedeki soğuk havanın birkaç gün daha etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara ve sürücülere tedbirli olmaları tavsiye edildi.

MERSİN ANAMUR İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLARDA ORMANLAR KARLA KAPLANDI, BÖLGE DRONLE HAVADAN...

MERSİN ANAMUR İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLARDA ORMANLAR KARLA KAPLANDI, BÖLGE DRONLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRSELLER ÇIKTI.

MERSİN ANAMUR İLÇESİNDE YÜKSEK RAKIMLARDA ORMANLAR KARLA KAPLANDI, BÖLGE DRONLE HAVADAN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Hatice Gençay Yeni Yılı Didim'de Saha İncelemeleriyle Karşıladı
2
Adana'da Zirai Don Nöbeti: Kozan'da Sazlı Sözlü Mücadele
3
Gaziantep'te 12 tarihi eser restorasyonu tamamlandı — ibadete ve ziyarete açıldı
4
Bayburt’ta Dondurucu Soğuk: Termometreler -27°C'yi Gösterdi
5
Tokat'ta 'Ölümüne' Kar Eğlencesi, Başçiftlik'te 5 Metrelik Buz Sarkıtları
6
Diyarbakır’da Sokak Hayvanlarının Sessiz Kahramanı
7
İstanbul'da Lodos: Dev Dalgalar ve Deniz Ulaşımında Aksamalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları