Mersin Anamur'da Kartpostallık: Toroslar Karla Beyaza Büründü

Dron görüntüleri yüksek rakımlarda beyaz örtüyü gözler önüne serdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, yüksek rakımlarda yer alan ormanlık alanlar yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olarak bilinen ve her mevsim denize girilebilen Mersinin yüksek kesimlerinde görülen bu manzara, bölgeyi ziyaret edenlere kartpostallık görüntüler sundu.

Toros dağlarının bin 600 rakımındaki ormanlık alanlarda etkisini gösteren kar örtüsü, özellikle Anamur-Ermenek yolu üzerindeki Suolmaz Geçidi mevkiinde dikkat çekti. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, ağaçların karla kaplanmış hali izleyenlerden beğeni topladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bazı noktalarda kar kalınlığının yer yer yarım metreye yaklaştığı tespit edildi. Yerel ekiplerin ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, bölgede olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapıldı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, bölgedeki soğuk havanın birkaç gün daha etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Vatandaşlara ve sürücülere tedbirli olmaları tavsiye edildi.

