Mersin Büyükşehir Belediyesi CDP'de A-skorunu Korudu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından yayımlanan Aralık 2025 değerlendirmesinde A-skorunu koruyarak iklim değişikliğiyle mücadelede "Liderlik Seviyesi" kategorisindeki yerini pekiştirdi. CDP değerlendirmesinde, belediyenin uluslararası standartlara uyumlu ve ileri düzey performans gösteren şehirler arasında bulunduğu vurgulandı.

CDP değerlendirmesinin önemi

CDP raporlamaları dünya genelinde yüzlerce kentin performansını karşılaştırıyor; elde edilen A-skoru, yalnızca sınırlı sayıda kentin ulaşabildiği bir başarı olarak öne çıkıyor. CDP metodolojisinin her yıl gelişmesi nedeniyle aynı yüksek puanı korumak, kurumsal kapasite ve süreklilik gerektiren bir başarı olarak değerlendiriliyor.

İklim eylemlerinde öne çıkan uygulamalar

Belediyenin son yıllarda hayata geçirdiği uygulamalar, rapordaki yüksek performansın temelini oluşturuyor. Bunlar arasında iklim dostu ulaşım uygulamaları, uluslararası standartlarla uyumlu sera gazı emisyon envanteri çalışmaları, iklim risk ve kırılganlık analizleri ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında yürütülen uyum ve azaltım eylemleri yer alıyor. Ayrıca enerji verimliliği projeleri, tarımsal üretime sağlanan katkılar, su yönetimi, iklim dostu kentsel planlama ve atık yönetimi uygulamaları çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiriyor.

Bölükbaş'ın değerlendirmeleri

Çevre Mühendisi Beyza Ayten Tor Bölükbaş (Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü) CDP hakkında şunları söyledi:

"2025 yılında da A- puanını alarak, tutarlılığımızı ve kararlılığımızı göstermiş bulunuyoruz. Bu puan, raporlama kalitesinin ve iklim bilincinin sürdürülebilir biçimde korunduğunun bir göstergesi. CDP metodolojisi, her yıl güncellenen ve beklentileri yükselen dinamik bir yapı. Bu kapsamda aynı yüksek puanı korumak, kurumsal kapasitenin yeterli olduğu ve stratejik kararlılığın önde olduğunu gösteriyor."

Bölükbaş ayrıca, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim konusunda uluslararası anlamda bir duruş sergilemiş oluyor. Bu bizim için en önemli kriter. Önümüzdeki dönemde de emisyon azaltım hedeflerini güçlendirmek, uyum çalışmalarını sahada daha ölçülebilir hale getirmek ve iklim risklerinin insan sağlığına, afet risklerine etkisini detaylandırmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşa yansıyan somut faydalar

Bölükbaş, elde edilen yüksek puanın Mersinlilerin yaşam kalitesine doğrudan dokunan uygulamalarla doğrulandığını belirtti: "Bu sürecin vatandaşlarımıza yansıyan somut çıktıları; düşük karbonlu ulaşım seçenekleri, su kaynaklarını koruyan altyapı yatırımları, aşırı sıcaklar, sel ve kuraklık gibi iklim risklerine karşı daha hazırlıklı bir kent yapısıdır. Aynı zamanda iklim dostu uygulamalar, uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik açıdan kentin kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Hedefimiz; iklim eylemlerini yalnızca teknik raporlar düzeyinde değil, her bir vatandaşımızın gündelik hayatında hissedebileceği kalıcı faydalara dönüştürmek."

CDP değerlendirmesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin iklim çalışmalarının uluslararası ölçekte tanındığının önemli bir göstergesi olarak kayda geçirildi.

