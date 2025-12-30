DOLAR
Mersin'de 2025'te 15 Bin Cenaze Hizmeti: Mezar Yeri Ücreti Kaldırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025'te yaklaşık 15 bin cenaze hizmeti sundu; meclis kararıyla mezar yeri ücreti kaldırıldı ve '188 Teksin' hattı aktif hale getirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi 2025'te Yaklaşık 15 Bin Cenaze Hizmeti Verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında sunduğu kapsamlı cenaze hizmetleriyle acılı ailelerin yanında oldu. Belediye meclisinin kararıyla mezar yeri ücreti kaldırıldı ve vatandaşlar, 188 Teksin çağrı hattı ile cenaze işlemlerini tek bir telefonda kolaylaştırdı.

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı bünyesinde; 28 cenaze nakil aracı ve personel ile 11 bin defin hizmeti gerçekleştirildi. Coğrafi konumu nedeniyle il dışına yapılan nakillerle birlikte toplamda yaklaşık 15 bin cenaze hizmetine ulaşıldı.

"Mezarlıkların yapım ve bakım onarım işlerini tamamlıyoruz"

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cihan Polat, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında mezarlıkların yapım ve onarımı ile ilgili gerçekleştirilen ihale kapsamında, yaklaşık 4 bin mezarlığın 2 bin 365 tanesinin 2028 yılına kadar yapım ve onarım işlerini aldıklarını belirtti. 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 600 mezarlığın yapım işinin ihalesinin tamamlandığını ifade eden Polat, "480 mezarlığın Aralık 2025’te kabullerini yaptık."

Polat, Mersin genelinde 9 ilçede ihalelere çıkıldığını ve Çamlıyayla, Tarsus (ova ve dağlık olmak üzere 2 etap), Akdeniz, Toroslar, Erdemli, Gülnar, Mut ile Silifke ilçelerinde mezarlık yapım ve onarım işlerinin tamamlandığını; Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin ihalesinin yapıldığını ve kısa süre içinde yapımına başlanacağını belirtti.

"Mersin’de önümüzdeki 50 yıllık süreçte mezarlık sorunumuz bulunmuyor"

Polat, periyodik temizlik ve bakım çalışmalarına da dikkat çekerek, "Bayramlardan önce, mezarlıklarımızda yetişen ayrık bitkilerin temizlenmesiyle ilgili işlerde yılda 2 kez ot ilacı uyguluyoruz. Periyodik olarak ise her ay veya 2 ayda bir tüm ilçelerimizde mezarlıkların temizliğini ve bakımını üstleniyoruz" dedi.

Mezarlık alanları planlamasında da önemli adımlar atıldığını söyleyen Polat, "Kentimizde geçmiş yıllarda mezarlık yeri ile ilgili sıkışıklık dönemleri olmuştu. Ama artık yeni mezarlık alanlarımızla, şehrin yaklaşık 50 yılının programını hazırladık. Mersin’de herhangi bir mezarlık sorunumuz bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Yeni mezarlık alanlarına ilişkin olarak Polat, Davultepe'de yaklaşık 300 dönüm alanda açılan bölümün bugüne dek açılan en büyük mezarlık alanı olduğunu vurguladı.

"Başka şehirlere cenaze nakil işlemlerini de ücretsiz gerçekleştiriyoruz"

Polat, Mersin'in kozmopolit yapısına değinerek, "Mersin kozmopolit bir kent. Edirne’den Diyarbakır’a kadar tüm şehirlerden vatandaşların var. Dolayısıyla cenazelerini de kendi şehirlerine götürmek istiyorlar. Bu talepler yerine getiriliyor. Bu konuda uçak firması ile de bir sözleşmemiz var. 350 kilometre sınırları içerisinde veya daha yakın yerlere cenazelerimizi karayoluyla nakil ediyoruz. Daha uzak mesafelerde ise hiçbir ücret almadan cenazelerin havayolu ile nakil işlemini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Belediye, cenaze hizmetlerinden taziye evlerine, mezarlık bakım-onarımına ve yemek ikramına kadar tüm detayları organize ederek, vatandaşların istedikleri usullerde defin işlemlerini gerçekleştirmelerine destek vermeyi sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

