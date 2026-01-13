Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa

Mersin MERCEK’in Mobilya İmalat ve Montaj kursuyla 12 yıllık öğretmen Suzan Kelahmet marangoz oldu; kurs MYK belgeli ve ücretsiz eğitim imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 11:01
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa

Mersin'de Kadın Marangozlar Yükseliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen Mobilya İmalat ve Montaj kursları, kadın kursiyerlerin de rağbet ettiği bir alana dönüştü. Kurs sayesinde kursiyerler, ahşap işçiliğinin temel tekniklerini öğreniyor ve uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) alma imkânı buluyor.

Kursun yapısı ve sunduğu fırsatlar

MERCEK’te verilen Mobilya İmalat ve Montaj kursu; projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık olup, kurs sonunda katılımcılar MYK sınavına hazırlanıyor. Eğitmenler, kursiyerlere mesleki beceri kazandırarak nitelikli iş gücü oluşturmayı hedefliyor. Kursların 7’nci dönemi tamamlanmış olup, kursiyerler 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başlıyor.

MYK sınav ücretinin 12 bin lira tutarındaki kısmı ise belediye tarafından karşılanıyor. Bu belge sayesinde kursiyerler hem yurt dışında çalışma hem de kendi iş yerlerini açma olanağına sahip olabiliyor.

Eğitmen Mustafa Asilhan Özkan’ın değerlendirmesi

Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve kurs eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, kursların amacını şöyle özetliyor: "Temel amacımız, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek." Özkan, kursun üç aşamalı yapısını ve MYK belgesinin sağladığı uluslararası geçerliliği vurguluyor.

Suzan Kelahmet: Öğretmenlikten marangozluğa

Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra eşinin mesleği olan marangozluğa yönelmiş. Kelahmet, eşinin yıllardır marangozluk yaptığını, bunun kendisini bu sektöre ittiğini belirtiyor: "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti."

Kelahmet, kursun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim." dedi.

Belge ve atölye kurma hedefi

Kelahmet, atölye kurma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğuna dikkat çekerek, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK)’ne sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Çevresel tepkiler ve motivasyon

Kelahmet, meslek değişikliği sırasında çevresinden olumsuz tepkiler aldığını aktarıyor: "Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın? diye çok tepki aldım. Ama ortaya çıkan somut ürünleri gördüklerinde, bakış açıları değişti. Şimdi çevremden destek görüyorum." Ayrıca, Büyükşehir’in kadın şoförlerinin kendisini motive eden örneklerden olduğunu belirtti.

Diğer kursiyerler

Kursiyerlerden Oğuz Kutay ise aktif olarak marangozluk yaptığını, ancak ustalık belgesi almak için kursa katıldığını ve mobilya üzerine daha ileri düzey bilgiler öğrendiğini anlattı.

MERCEK’in sağladığı ücretsiz ve belgeli eğitimler, Mersin’de kadınların mesleki alana daha aktif katılımını teşvik ederken, sektörde nitelikli iş gücü oluşumuna katkı sağlıyor.

MERSİN'DE 'MOBİLYA İMALAT VE MONTAJ' KURSLARINI KADINLAR DA TERCİH ETMEYE BAŞLARKEN 12 YILLLIK...

MERSİN'DE 'MOBİLYA İMALAT VE MONTAJ' KURSLARINI KADINLAR DA TERCİH ETMEYE BAŞLARKEN 12 YILLLIK ÖĞRETMENLİĞİN ARDINDAN EŞİNİN MESLEĞİNE GEÇEN SUZAN KELAHMET (FOTOĞRAFTA) DİKKAT ÇEKTİ. "YILLARDIR ÖĞRETMENSİN, MARANGOZ MU OLACAKSIN?" DİYE ÇOK TEPKİ ALDIĞINI ANLATAN KELAHMET, ORTAYA ÇIKAN SOMUT ÜRÜNLERİ GÖRENLERİN BAKIŞ AÇILARININ DEĞİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERCEK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE VERDİĞİ ‘MOBİLYA İMALAT VE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertavul Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü: Tır ve Tonajlı Araçlara Geçiş Yasağı
2
Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa
3
İstanbul’da Dondurucu Soğuk Binlerce Karabatak Marmara’da Bir Araya Geldi
4
Murat Kurum: "Yarısı Bizden" ile Maltepe'de sağlam ve güvenli yuvalar
5
Erzurum'da Kuvvetli Kar Yağışı: 4 İlçede Eğitime Ara
6
Sivas'ta Kar 3 Metreye Vardı: Altınyayla'da Tipi Hayatı Felç Etti
7
Şanlıurfa'da Akondroplazili Sedat Uçak Futbol Topuyla Her Hedefi Tutuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları