Mersin'de Kadın Marangozlar: 12 Yıl Öğretmenlikten Marangozluğa

Mersin'de Kadın Marangozlar Yükseliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilen Mobilya İmalat ve Montaj kursları, kadın kursiyerlerin de rağbet ettiği bir alana dönüştü. Kurs sayesinde kursiyerler, ahşap işçiliğinin temel tekniklerini öğreniyor ve uluslararası geçerliliğe sahip Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK) alma imkânı buluyor.

Kursun yapısı ve sunduğu fırsatlar

MERCEK’te verilen Mobilya İmalat ve Montaj kursu; projelendirme, kesim ve montaj olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Kurslar 18 yaş üstü herkese açık olup, kurs sonunda katılımcılar MYK sınavına hazırlanıyor. Eğitmenler, kursiyerlere mesleki beceri kazandırarak nitelikli iş gücü oluşturmayı hedefliyor. Kursların 7’nci dönemi tamamlanmış olup, kursiyerler 2 ay eğitim aldıktan sonra MYK sınavına hazırlık sürecine başlıyor.

MYK sınav ücretinin 12 bin lira tutarındaki kısmı ise belediye tarafından karşılanıyor. Bu belge sayesinde kursiyerler hem yurt dışında çalışma hem de kendi iş yerlerini açma olanağına sahip olabiliyor.

Eğitmen Mustafa Asilhan Özkan’ın değerlendirmesi

Tırmıl MERCEK Sorumlusu ve kurs eğitmeni Mustafa Asilhan Özkan, kursların amacını şöyle özetliyor: "Temel amacımız, niteliksiz iş gücünü nitelikli iş gücüne dönüştürmek." Özkan, kursun üç aşamalı yapısını ve MYK belgesinin sağladığı uluslararası geçerliliği vurguluyor.

Suzan Kelahmet: Öğretmenlikten marangozluğa

Suzan Kelahmet, 12 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yaptıktan sonra eşinin mesleği olan marangozluğa yönelmiş. Kelahmet, eşinin yıllardır marangozluk yaptığını, bunun kendisini bu sektöre ittiğini belirtiyor: "Eşim yıllardır marangozluk yapıyor. Dolayısıyla bu süreç beni bu üretim sektörüne yöneltti."

Kelahmet, kursun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Mobilya İmalat ve Montaj kursu, benim için bir dönüm noktası oldu. Pratik anlamda bazı şeyleri eşimden zaten öğreniyordum, ama bu işi profesyonelce ve iş güvenliğiyle öğrenmek istedim." dedi.

Belge ve atölye kurma hedefi

Kelahmet, atölye kurma yolundaki en önemli adımın resmi belge olduğuna dikkat çekerek, "Atölyemizin temellerini atmaya başladık, ama bu işin en önemli kısmı Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYK)’ne sahip olmak. Bu belgeyi de Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla almak, bizim için büyük bir avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Çevresel tepkiler ve motivasyon

Kelahmet, meslek değişikliği sırasında çevresinden olumsuz tepkiler aldığını aktarıyor: "Yıllardır öğretmensin, marangoz mu olacaksın? diye çok tepki aldım. Ama ortaya çıkan somut ürünleri gördüklerinde, bakış açıları değişti. Şimdi çevremden destek görüyorum." Ayrıca, Büyükşehir’in kadın şoförlerinin kendisini motive eden örneklerden olduğunu belirtti.

Diğer kursiyerler

Kursiyerlerden Oğuz Kutay ise aktif olarak marangozluk yaptığını, ancak ustalık belgesi almak için kursa katıldığını ve mobilya üzerine daha ileri düzey bilgiler öğrendiğini anlattı.

MERCEK’in sağladığı ücretsiz ve belgeli eğitimler, Mersin’de kadınların mesleki alana daha aktif katılımını teşvik ederken, sektörde nitelikli iş gücü oluşumuna katkı sağlıyor.

