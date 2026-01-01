Mersin'de Karla Mücadele: Ekipler Gece-Gündüz Yol Açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı gece-gündüz sahada görev yaparak yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hangi bölgelerde çalışma yapılıyor?

Soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte ekipler, Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Anamur ve diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapsamlı müdahaleler gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya paylaşımında, "Toroslar beyaza büründü. Mersin’in yüksek kesimlerine yağan kar, toprağa bereket, yazın suyuna umut oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekip ve ekipman bilgisi

Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerimizle birlikte, meteoroloji uyarılarından sonra kar yağışının yoğun olabileceği bölgelerde programımızı yapıp, hızlıca inisiyatif aldık. Tarsus’a bağlı Boztepe Böğrüeğri hattında, Çamlıyayla’da tüm ana arterlerde ve yetişebildiğimiz ara sokaklarda, Gülek İnköy, Olukoya, Ardıçlı, Çamalan hattında ve Kuşçular hattında geniş kapsamlı bir çalışma yapmaktayız. 4 greyder, 4 JCB, 2 kar küreme kamyonu ve 35 personel ile birlikte sahada çalışmalarımız devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır ve yaşanmaması için de ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir"

