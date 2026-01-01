DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.771.909,58 -0,17%

Mersin'de Karla Mücadele: Ekipler Gece-Gündüz Yol Açıyor

Mersin Büyükşehir ekipleri, yüksek kesimlerde karla mücadelede gece-gündüz yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:52
Mersin'de Karla Mücadele: Ekipler Gece-Gündüz Yol Açıyor

Mersin'de Karla Mücadele: Ekipler Gece-Gündüz Yol Açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı gece-gündüz sahada görev yaparak yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hangi bölgelerde çalışma yapılıyor?

Soğuk havanın yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte ekipler, Toroslar, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Anamur ve diğer ilçelere bağlı yüksek kesimlerde kapsamlı müdahaleler gerçekleştiriyor. Ekipler özellikle kırsal mahalleler ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya paylaşımında, "Toroslar beyaza büründü. Mersin’in yüksek kesimlerine yağan kar, toprağa bereket, yazın suyuna umut oluyor" ifadelerini kullandı.

Ekip ve ekipman bilgisi

Tarsus ve Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü İsmail Belli, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerimizle birlikte, meteoroloji uyarılarından sonra kar yağışının yoğun olabileceği bölgelerde programımızı yapıp, hızlıca inisiyatif aldık. Tarsus’a bağlı Boztepe Böğrüeğri hattında, Çamlıyayla’da tüm ana arterlerde ve yetişebildiğimiz ara sokaklarda, Gülek İnköy, Olukoya, Ardıçlı, Çamalan hattında ve Kuşçular hattında geniş kapsamlı bir çalışma yapmaktayız. 4 greyder, 4 JCB, 2 kar küreme kamyonu ve 35 personel ile birlikte sahada çalışmalarımız devam etmektedir. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır ve yaşanmaması için de ekiplerimiz tam teşekküllü bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir"

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI GECE-GÜNDÜZ SAHADA GÖREV YAPARAK YOL AÇMA, KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞINA KARŞI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt Belediyesi Karla Mücadelesini Aralıksız Sürdürüyor
2
Kozan'da İlk Kar Sevinci: Adanalı Çocuklar İlk Kez Kar Gördü
3
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü
4
Samsun'da 42 Yıllık Türkçe Öğretmenine Duygusal Veda
5
Amasya'da Kardeşler Arabanın Arkasına Kızak Bağlayıp Yeni Yılı Karla Kutladı
6
Artvin'de Çığ Faciası: Ardanuç'ta Kayıp Çobanlar İçin Arama Sürüyor
7
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları