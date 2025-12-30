Mersin'de Nakliyatçı Hüseyin Çakır'ın Resimleri Ressamları Aratmıyor

69 yaşındaki Hüseyin Çakır, Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yıldır sürdürdüğü nakliyatçılık mesleğinin yanında, ilkokul yıllarından beri geliştirdiği resim yeteneğiyle dikkat çekiyor. Çakır, çizimlerini satmak yerine sevdiklerine ve çocuklara hediye ederek gönüllere dokunuyor.

Nakliyatçılık ve resim tutkusu

Evli ve 4 çocuk babası olan Çakır, kamyonetiyle çalıştığı günlerde işi, boş zamanlarında ise resim yapmayı tercih ediyor. Kendi ifadesiyle: "Arabanın içinde resim çiziyorum". İş olduğu zaman işe gittiğini, iş olmadığı zaman resim çizdiğini belirten Çakır, bu alışkanlığı sayesinde vakitlerini verimli geçiriyor.

Azim, tutku ve paylaşma

Çakır, bugüne kadar bin 800’e yakın resim çizdiğini söylüyor. Arkadaşlarının sergi açma önerilerine rağmen, sergi gibi bir düşüncesi olmadığını; resimleriyle vakit geçirdiğini ve çizimlerini çocuklara dağıtmaktan duyduğu mutluluğu vurguluyor: "Beni ressam olarak tanırlar". Maddi bir beklenti olmadan, çocukların memnuniyeti onun için en büyük ödül.

Çevreden takdir

İlçe sakinlerinden Hamza Baştürk ise Çakır'ı yakından tanıdıklarını belirterek, "Burada nakliyatçılık yapıyor. İşinin başındaydı. Arabasının içinde devamlı resim çizer, iyi bir ressam, iyi çizimci. Çok hoşumuza gidiyor, çok güzel resimler yapıyor, bana da resim sözü var, daha eli değmedi" ifadelerini kullandı.

NAKLİYECİ HÜSEYİN ÇAKIR ÇİZDİĞİ RESİMLERİ ÇOCUKLARA HEDİYE EDİYOR