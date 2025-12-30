DOLAR
Mersin'de Nakliyatçı Hüseyin Çakır'ın Resimleri Ressamları Aratmıyor

Mersin Tarsus'ta 69 yaşındaki nakliyatçı Hüseyin Çakır, 20 yıllık mesleğinin yanı sıra yaklaşık bin 800 resim yapıyor ve eserlerini çocuklara hediye ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:31
69 yaşındaki Hüseyin Çakır, Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 yıldır sürdürdüğü nakliyatçılık mesleğinin yanında, ilkokul yıllarından beri geliştirdiği resim yeteneğiyle dikkat çekiyor. Çakır, çizimlerini satmak yerine sevdiklerine ve çocuklara hediye ederek gönüllere dokunuyor.

Nakliyatçılık ve resim tutkusu

Evli ve 4 çocuk babası olan Çakır, kamyonetiyle çalıştığı günlerde işi, boş zamanlarında ise resim yapmayı tercih ediyor. Kendi ifadesiyle: "Arabanın içinde resim çiziyorum". İş olduğu zaman işe gittiğini, iş olmadığı zaman resim çizdiğini belirten Çakır, bu alışkanlığı sayesinde vakitlerini verimli geçiriyor.

Azim, tutku ve paylaşma

Çakır, bugüne kadar bin 800’e yakın resim çizdiğini söylüyor. Arkadaşlarının sergi açma önerilerine rağmen, sergi gibi bir düşüncesi olmadığını; resimleriyle vakit geçirdiğini ve çizimlerini çocuklara dağıtmaktan duyduğu mutluluğu vurguluyor: "Beni ressam olarak tanırlar". Maddi bir beklenti olmadan, çocukların memnuniyeti onun için en büyük ödül.

Çevreden takdir

İlçe sakinlerinden Hamza Baştürk ise Çakır'ı yakından tanıdıklarını belirterek, "Burada nakliyatçılık yapıyor. İşinin başındaydı. Arabasının içinde devamlı resim çizer, iyi bir ressam, iyi çizimci. Çok hoşumuza gidiyor, çok güzel resimler yapıyor, bana da resim sözü var, daha eli değmedi" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

