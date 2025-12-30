Mersin’de Sarp Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Nefes Kesen Operasyonla Kurtarıldı

Mersin'de sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, karadan ve denizden yürütülen koordineli bir operasyonla sarp kayalıklarda mahsur kalan bir keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.

Olay yeri ve ilk müdahale

Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi, Tisan-Boğsak Koyu mevkiinde bir keçinin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi. Hayvan sahibi Mehmet Tolu'nun yardım çağrısına cevap veren itfaiye ekipleri, bölgenin zorlu arazi yapısı nedeniyle kapsamlı bir kurtarma planı hazırladı.

Kurtarma operasyonu detayları

Operasyon, alanında uzman Dağcılık Arama Kurtarma ekipleri ile Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Dağcı ekipler, kayalıkların üst kısmından profesyonel ip teknikleri kullanarak yaklaşık 50 metrelik bir iniş gerçekleştirdi. Bölgenin dik yapısı nedeniyle keçinin karadan çıkarılmasının riskli olması üzerine, denizden destek veren ekipler altta bekleyen arama kurtarma botuyla müdahale etti.

Kayalıklardaki güvenli noktadan alınan keçi, ekiplerin titiz çalışmasıyla aşağıda hazır bekleyen arama kurtarma botuna indirildi ve kıyıya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kurtarılan keçinin sağ salim teslim edilmesinin ardından büyük mutluluk duyan Mehmet Tolu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

