Mersin’de Sel: 51 Ev ve İşyeri Zarar Gördü, 12 Kişi Kurtarıldı

Mersin’de Sel Felaketi: 51 Yapı Etkilendi, 12 Kişi Kurtarıldı

Valilik ve ekipler sahada müdahale ediyor

Mersin’de sabah saatlerinde başlayan yoğun yağışlar sonucu bazı derelerin taşmasıyla bölgede geniş çaplı su taşkınları meydana geldi. Mezitli Deresi ile Tece Deresinin taşması sonucunda 51 ev ve işyeri ile 8 aracın su taşkınlarından etkilendiği, mahsur kalan 12 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Merkez ve ilçelerde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Mezitli’de bazı köprüler zarar görürken, Erdemli’de Kargıcak Deresi taştı; çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesindeki köprünün yıkıldığı öğrenildi.

Selin yaralarının sarılması çalışmaları Mersin Valiliği koordinasyonunda AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekiplerince yürütülüyor. Vali Atilla Toros ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara afet bölgelerinde çalışmaları koordine etti.

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 30 Ocak tarihindeki sağanak yağışlar sonucunda bazı bölgelerde su taşkınları oluştuğu; yapılan ilk değerlendirmelere göre yağışların yer yer kuvvetli olduğu ve taşkınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Toplam 134 ihbar alındığı, sahada 509 araç ve bin 142 personel ile müdahale edildiği vurgulandı. İl AFAD Merkezi ile Mezitli İlçe AFAD Merkezi faaliyete geçirildi ve çalışmalar TAMP kapsamında yürütülüyor.

Açıklamada kurtarma detaylarına yer verildi: Erdemli ilçesindeki Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mahsur kalan 11 kişi ile Doğusandal Mahallesinde dere yatağında mahsur kalan 1 kişi ekiplerce kurtarıldı; vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Doruklu Mahallesi’nde su taşkınından etkilenen 1 ev ve 1 ahırda yapılan incelemede 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Yağışlardan tarım arazileri de etkilendi; Erdemli Deresi çevresindeki limon bahçeleri ile Akdeniz ilçesindeki bazı seraların zarar gördüğü değerlendiriliyor. Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde küçük çaplı heyelan ve kaya düşmelerine müdahale edilerek ulaşım güvenli şekilde sağlandı.

Meteorolojik değerlendirmelere göre 31 Ocak Cumartesi günü de yağışların etkili olması bekleniyor; Aydıncık, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli, diğer ilçelerde ise kuvvetli yağış öngörülüyor. Olası olumsuzluklarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapılması istendi.

