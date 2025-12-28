Mersin Erdemli'de Şiddetli Rüzgar: Çatı Uçtu, Asırlık Meşe Devrildi

Erdemli Karayakup'ta çatılar ve ağaçlar zarar gördü, can kaybı yok

Meteoroloji’nin uyardığı şiddetli rüzgar, Mersin'in Erdemli ilçesindeki Karayakup Mahallesi'nde etkili oldu. Boş bir evin çatısı, rüzgarın şiddetiyle yerinden kopup metrelerce yükselerek bir çam ağacının üzerine savruldu.

Düşme ve yeniden savrulma tehlikesine karşı çatı, vinç yardımıyla metrelerce yükseklikteki ağacın üzerinden alınarak yere indirildi.

Mahallenin Olukönü Mevkiinde ise bölgenin simgelerinden yaklaşık 200 yaşındaki meşe ağacı rüzgara dayanamayıp devrildi.

Rüzgarın etkisinin azalmasının ardından kopan tellerin onarılmasına ve elektrik hatlarına yeniden enerji verilebilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Karayakup Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldız yaşananları anlattı: "Burada bir çatı yaklaşık 50 metre uçtu. Şans eseri can ve mal kaybı olmadı. Tellerimiz koptu, elektriğimiz kesildi. Gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık."

Mahalle sakini Fahri Aydoğan ise, "Meteorolojinin uyardığı şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Bu esnada ben hayvanlarıma bakıyordum. O ara bir ses geldi. Yan tarafımızdaki komşunun 40-50 metre mesafeden çatısı uçtu. Allah’tan ki çam ağacına yaslandı. Yoksa can ve mal kaybı olma ihtimali vardı" diye konuştu.

Vatandaşlardan Mustafa Bekiş çatının büyük bir gürültüyle uçtuğunu, cana gelen bir şey olmadığını dile getirdi.

