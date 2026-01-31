Mesuda Kartal 20 Belgeyle Usta Öğretici Oldu — 300 Öğrenciye Meslek

Elazığlı Mesuda Kartal, 2008-2020 arasında aldığı 20’ye yakın belgeyle usta öğreticiliğe yükseldi ve Halk Eğitim'de yaklaşık 300 öğrenciye meslek kazandırdı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:08
Elazığ’da Halk Eğitim fırsatıyla meslek sahibi oldu

Mesuda Kartal, Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi olarak 2008 yılında Halk Eğitim kurslarına başladı. İlkokul mezunu iken dışarıdan eğitimini tamamlayan Kartal, 2020 yılına kadar aldığı 20’ye yakın belge sayesinde usta öğreticilik ve ustalık belgelerini tamamladı. Halk Eğitim bünyesinde görev yaparak yaklaşık 300 öğrenciye meslek kazandırdı.

Kartal süreç hakkında şunları söyledi: "Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020’ye kadar da devam etti. 20’ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim. İleride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim. Genellikle el sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak, sonra belgeleri birleştirip usta öğreticilik, ustalık belgelerini alarak bu şekilde devam etti."

Kartal, Halk Eğitim Merkezlerinin fırsat kapısı olduğuna dikkat çekerek, "Ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum. Okulları da dışarıdan bitirerek öyle mesleğe atıldık. 300’e yakın öğrenciyle tanışmışlığım olmuştur. Çünkü her 5 yılda 20’ye yakın öğrenci kaydediyoruz ve dönem dönem değişiyor. Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var. Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüz Kenan Tabar’ın bize destekleri çok olmuştur" dedi.

