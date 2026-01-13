Meteoroloji 13. Bölge'den 5 ile kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı; sıcaklıklar 4 ila 7 derece düşecek.

13.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:51
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Uyarının detayları

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışlı sistemin ilimiz genelinde etkisini kaybetmesini müteakiben, özellikle gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar başta olmak üzere muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların yağış sonrası önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi beklenmektedir"

Riskler ve öneriler

Öne çıkan riskler: Ulaşımda aksamalar ve don kaynaklı tehlikeler. Vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması, araç ve yaya güvenliği için dikkatli davranması önemlidir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları