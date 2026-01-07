Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e Turuncu Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak dahil olmak üzere Batı Karadeniz illeri için “turuncu” kodlu fırtına uyarısı yayımladı. Kurumun 9. Bölge Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Kapsam ve zamanlama

Uyarıda, fırtınanın 8 Ocak 2026 Perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, özellikle Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce için risk oluşturacağı belirtildi. Fırtınanın sabah 05.00'te başlayıp gece 22.00'ye kadar sürmesi öngörülüyor.

Beklenen rüzgâr hızları ve etkiler

Raporda rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden 50-70 km/saat hızla eseceği; yüksek kesimlerde ise 80-90 km/saat hızlara ulaşarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı vurgulandı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca kar örtüsü olan yüksek bölgelerde tipi olayının yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yağışlı sistem takibi

Öte yandan, ECMWF kaynaklı hava tahmin haritalarına göre fırtınanın ardından bölgenin 17 Ocak tarihine kadar sürecek yoğun bir yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Yetkililer, güncel uyarı ve tahminlerin takip edilmesini öneriyor.

