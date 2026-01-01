Meteoroloji'den Erzincan için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve çevresi ile Erzurum’un güney kesimleri için kuvvetli kar yağışı, rüzgâr, buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Hava durumu beklentisi

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevrelerinde, öğleden sonra ise Erzurum’un güney kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülebileceği bildirildi.

Rüzgâr, ulaşım ve çığ riski

Meteoroloji yetkilileri, güney ve güneydoğu yönlerinden 40-70 km/saat hızla esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile yüksek kesimlerde tipi riskine dikkat çekildi.

Ayrıca bölgede yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

