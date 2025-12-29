DOLAR
Meteoroloji Uyardı: Kuşadası, Söke, Didim'e Kuvvetli Yağış

Meteoroloji, 30 Aralık 2025 Salı akşamından itibaren Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:51
Meteorolojiden Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın’ın Kuşadası, Söke ve Didim ilçeleri ile çevresinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Uyarının ayrıntıları

30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren başlayacak yağışlarla ilgili Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Aydın’ın batısı (Kuşadası, Söke, Didim) ile Muğla’nın güney ve batısında (Bodrum, Marmaris, Datça) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması ve tedbir alması gerektiğini vurguladı.

