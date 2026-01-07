Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada
Vatandaşın cep telefonu görüntüledi
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde karayolunu geçip farklı yönlere kaçan 10 geyik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Karayolunda aracı ile ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçen geyik sürüsünü görünce otomobilini durdurdu. Sürücü, geyiklerin kaçışını cep telefonu ile kaydetti.
Karayolundan tepelere doğru kaçışan toplam 10 geyiğin koşuşturması, doğal yaşamın etkileyici görüntülerini oluşturdu.
