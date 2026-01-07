Mihalıççık’ta Karayolunu Geçen 10 Geyik Kamerada

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde karayolunu geçen ve tepelere kaçan 10 geyik, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:23
Vatandaşın cep telefonu görüntüledi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde karayolunu geçip farklı yönlere kaçan 10 geyik, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Karayolunda aracı ile ilerleyen sürücü, yolun karşısına geçen geyik sürüsünü görünce otomobilini durdurdu. Sürücü, geyiklerin kaçışını cep telefonu ile kaydetti.

Karayolundan tepelere doğru kaçışan toplam 10 geyiğin koşuşturması, doğal yaşamın etkileyici görüntülerini oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

