Milletvekili Ölmeztoprak’tan Malatya’da Mahalle Mahalle İstişare

Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'tan Malatya'da mahalle mahalle yerinde istişare

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kuyulu, Kırlangıç ve Büyük Mustafa Paşa mahallelerinde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek deprem sonrası konut çalışmaları, altyapı ve sosyal ihtiyaçları yerinde değerlendirdi. Ölmeztoprak, sahadaki taleplerin doğrudan dinlendiğini ve sürecin tüm boyutlarıyla takip edildiğini vurguladı.

Kuyulu Mahallesi: Köy evleri ve çok amaçlı tesis talepleri

Kuyulu Mahallesi'nde yapılan muhtarlık toplantısında, deprem sonrası yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden köy evlerinin son durumu ele alındı. Milletvekili Ölmeztoprak, kırsalda yürütülen konut çalışmalarının yalnızca barınma ihtiyacını karşılamadığını belirterek, "Köy evleri, hemşehrilerimizin toprağıyla bağını koruyan, komşuluğu ve üretimi yeniden ayağa kaldıran yapılardır" dedi.

Toplantıda mahalle sakinlerinin çok amaçlı tesis, kurs faaliyetleri ve doğal gaz talepleri de gündeme geldi. Ölmeztoprak, temeli atılan tesisin sürecinin hızlandırılması için ilgili kurumlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Kırlangıç Mahallesi: Yeni yerleşim ve altyapı planları

Kırlangıç Mahallesi'ndeki toplantıda küme evleri ve köy geliştirme projesi kapsamında planlanan yeni yerleşim alanı değerlendirildi. Ölmeztoprak, bu sürecin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, "Amacımız hem daha sağlıklı hem de ulaşım ve altyapı sorunları çözülmüş bir yaşam alanını hemşehrilerimizle buluşturmak" dedi.

Toplantıda ayrıca mahalle sakinlerinin internet altyapısı talepleri not alındı ve eski bir yapının köy konağı veya çok amaçlı sosyal alan olarak değerlendirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi: Sosyal yaşam ve güvenlik önceliği

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'nde muhtarlıkta yapılan görüşmelerde park alanlarında güvenliğin artırılması, yeşil alanların iyileştirilmesi ve taziye evi ihtiyacı gibi talepler dinlendi. Ölmeztoprak, mahallelerin huzurunun çalışmaların öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Esnaf ziyaretleri ve yerel değerlendirmeler

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, talep ve önerileri dinledi. Esnafın mahalle kültürünün temel taşı olduğuna dikkat çekerek, "Esnaf, bir mahallenin nabzını tutan güvendir. Bizler her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, KUYULU, KIRLANGIÇ VE BÜYÜK MUSTAFA PAŞA MAHALLELERİNDE MUHTARLAR VE MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK DEPREM SONRASI YÜRÜTÜLEN KONUT ÇALIŞMALARI, ALTYAPI VE SOSYAL İHTİYAÇLARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ. SAHADAKİ TALEPLERİN DOĞRUDAN DİNLENDİĞİNİ VURGULAYAN ÖLMEZTOPRAK, SÜRECİN TÜM BOYUTLARIYLA TAKİP EDİLDİĞİNİ İFADE ETTİ.