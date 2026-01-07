MKE, Kamudan Toplanan Hurdaları Silah ve Mühimmata Dönüştürüyor

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kamu kurum ve kuruluşlarından topladığı hurdaları Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen'deki geri dönüşüm tesislerinde işleyerek savunma sanayinde kullanılan silah ve mühimmat üretiminde değerlendiriyor.

Geri dönüşüm tesisleri ve kapasite

MKE Geri Dönüşüm İşletmesi, Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen olmak üzere üç tesiste faaliyet yürütüyor ve Türkiye'nin en yetkin savunma geri dönüşüm merkezleri arasında yer alıyor. Şirket, 2025 yılında kamu ve özel sektörden yaklaşık 300 bin ton hurda tedarik ederek hem kendi fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşıladı hem de sivil piyasanın nitelikli atık ihtiyacına katkı sağladı.

Üretim süreci ve kullanım alanları

Toplanan hurdalar, uzman ekipler tarafından kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre ayrıştırılıyor ve ardından MKE Çelik ve Pirinç Fabrikasında işleniyor. Elektrikli ark ocaklarında 1250 derece sıcaklıkta ergitilen hurdalar, 3 bin tonluk presler ile şekillendirilerek vasıflı çeliğe dönüştürülüyor.

Elde edilen çelik; 5,56 milimetre ile 155 milimetre arasındaki tüm silah sistemlerinde, hafif ve ağır silah namlularında, mühimmat gövdelerinde ve ileri savunma teknolojilerinde kullanılıyor.

Stratejik ve çevresel faydalar

Bu süreç, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu stratejik ham madde tedarikinde dışa bağımlılığın azalmasına, maliyet verimliliğinin artmasına ve döngüsel üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlıyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirler aynı zamanda şirketin AR-GE yatırımları ve yeni nesil savunma projelerine kaynak oluşturuyor.

Çevresel açıdan da önemli olan çalışmada, geri dönüşüm yoluyla enerji tüketimi ve karbon salımı azaltılıyor. Her bir ton metalin geri kazanımıyla doğaya yaklaşık 1,8 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun engellendiği belirtiliyor. MKE, tehlikeli atıkların güvenli yönetimi ve çevre dostu üretim yaklaşımıyla ekosistemin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

