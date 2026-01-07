Mollabey’de Ucuzluk Pazarı’na Yoğun İlgi

Zonguldak Alaplı Mollabey'de kurulan ucuzluk pazarı; giyim, ev tekstili ve züccaciye gibi ürünlerle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:11
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köy alanında kurulan ucuzluk pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Her bütçeye uygun geniş ürün yelpazesi

Giyimden takıya, gıdadan ev tekstiline, süs eşyasından züccaciyeye kadar ev ihtiyaçlarının A’dan Z’ye bulunduğu pazarda, uygun fiyatlar ve çeşitli kampanyalar dikkat çekiyor. Vatandaşlar hem ucuz hem de kaliteli ürünlere ulaşabiliyor.

Koordinatörden açıklama

Ucuzluk Pazarı Koordinatörü Murat Mollaoğlu, Mollabey köy halkına ve muhtara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Öncelikle bizlere bu imkânı sunan Mollabey köy halkına ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. İlk etapta pazarı Pazar gününe kadar açmayı planladık ancak talep olması halinde bir hafta daha uzatmayı düşünüyoruz. Elbette burada bir maliyet söz konusu, bu nedenle kaldığımız süre boyunca bir getirisi olması gerekiyor. Bu tür panayırları daha önce Gülüç İlçesinde ve Ormanlı Cuma’da gerçekleştirdik. Oralarda da ciddi bir ilgi vardı. Vatandaşlarımız fiyatları mağaza ve internet fiyatlarıyla karşılaştırabilir. İç çamaşırından elbiseye, monttan paltoya, kazaktan ev tekstiline, züccaciyeden halıya, süs eşyalarından takı ve hediyeliklere, çorap ve çeyizlik ürünlere kadar birçok üründe ciddi indirimler var."

Mollabey Ucuzluk Pazarı, özellikle uygun fiyat arayan aileler için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

