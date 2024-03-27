Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda, Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov ve Fariduni Kholmatov hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova'da bulunan Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş ve 150 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının görüntüleri dünya kamuoyunda infial yaratmıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları ve yakalandıkları öğrenilmişti.

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada saldırının özenle planlandığı, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

TERS KELEPÇE ŞEKİLDE BAŞKENTE GETİRİLDİ

Yakalanan teröristler, Rusya İstihbarat Servisi elemanları tarafından başkent Moskova'ya getirildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ters kelepçe yapılan ve gözleri bağlı olan teröristlerin, polis aracından indirilip binaya nakledildiği anlar görüntülendi.

4 TERÖRİST, HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

150 kişinin öldüğü terör saldırısının şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda, Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov ve Fariduni Kholmatov, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

İşte 4 teröristin duruşmadan ilk görüntüleri:



MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Saidakrami Murodalii RachabalizodaDalerdjon Barotovich MirzoyevMuhammadsobir FayzovFariduni Kholmatov

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.