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Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna saldırı düzenleyen ve 150 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan 4 terörist, hakim karşısına çıkarıldı. DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan 4 saldırgan mahkeme salonunda camekanlı bölmede görüntülendi. Öte yandan Rus polisi, mahkeme salonu çevresinde önlem aldı.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:52
Moskova'da konser salonu saldırısını gerçekleştirenler hakim karşısına çıkarıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda, Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov ve Fariduni Kholmatov hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova'da bulunan Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş ve 150 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının görüntüleri dünya kamuoyunda infial yaratmıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları ve yakalandıkları öğrenilmişti.Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada saldırının özenle planlandığı, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

TERS KELEPÇE ŞEKİLDE BAŞKENTE GETİRİLDİ

Yakalanan teröristler, Rusya İstihbarat Servisi elemanları tarafından başkent Moskova'ya getirildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ters kelepçe yapılan ve gözleri bağlı olan teröristlerin, polis aracından indirilip binaya nakledildiği anlar görüntülendi.Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

4 TERÖRİST, HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

150 kişinin öldüğü terör saldırısının şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda, Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov ve Fariduni Kholmatov, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

İşte 4 teröristin duruşmadan ilk görüntüleri:

Saidakrami Murodalii RachabalizodaSaidakrami Murodalii RachabalizodaDalerdjon Barotovich MirzoyevDalerdjon Barotovich MirzoyevMuhammadsobir FayzovMuhammadsobir FayzovFariduni KholmatovFariduni Kholmatov

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldı

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Crocus City Hall saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Moskova'da duruşmaya çıkarıldıMoskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldıMoskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldıMoskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldıMoskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldıMoskova'da konser salonunu kana bulayan teröristler hakim karşısına çıkarıldı

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