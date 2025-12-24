DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi

MTÜ, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı ile 716 bin 850 avroluk &quot;Enhancing Climate Resilience...&quot; projesi sözleşmesini imzaladı; kayısıda akıllı tarım çözümleri hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:51
MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi

MTÜ’ye AB destekli proje ile Malatya tarımında iklim direnci artırılıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Enhancing Climate Resilience: Smart Agriculture Solutions for Local Adaptation and Mitigation in Malatya" adlı projenin destek sözleşmesi, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Program Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Toplam bütçesi 716 bin 850 avro olan proje, Doç. Dr. Ekrem Akbulut koordinasyonunda yürütülecek. Çalışma kapsamında, Malatya tarımını olumsuz etkileyen don, kuraklık ve düzensiz yağış gibi iklim risklerine karşı; özellikle kentin simgesi olan kayısı üretiminde kullanılmak üzere akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir dijital çözümler geliştirilecek.

Projenin hedefleri

Proje ile amaçlanan başlıca hedefler şunlardır:

- Yerel uyum ve direnç kapasitesinin artırılması

- Tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi

- Kayısı üretiminde iklim kaynaklı risklerin azaltılması ve yenilikçi teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Yetkililerin değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, proje sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek çalışmanın Malatya ve bölge tarımı için hayırlı olmasını diledi. Proje, bölgesel tarımın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı ve yenilikçi tarım teknolojilerini yerel üretime entegre etmeyi hedefliyor.

MTÜ’DEN İKLİM DİRENCİNİ ARTIRACAK AB DESTEKLİ PROJE

MTÜ’DEN İKLİM DİRENCİNİ ARTIRACAK AB DESTEKLİ PROJE

MTÜ’DEN İKLİM DİRENCİNİ ARTIRACAK AB DESTEKLİ PROJE

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı