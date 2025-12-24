MTÜ'ye AB Desteği: Malatya'da İklim Direncini Güçlendirecek Akıllı Tarım Projesi

MTÜ’ye AB destekli proje ile Malatya tarımında iklim direnci artırılıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), Avrupa Birliği-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Enhancing Climate Resilience: Smart Agriculture Solutions for Local Adaptation and Mitigation in Malatya" adlı projenin destek sözleşmesi, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Program Başkanı Doç. Dr. İsmail Raci Bayer’in katılımıyla gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Toplam bütçesi 716 bin 850 avro olan proje, Doç. Dr. Ekrem Akbulut koordinasyonunda yürütülecek. Çalışma kapsamında, Malatya tarımını olumsuz etkileyen don, kuraklık ve düzensiz yağış gibi iklim risklerine karşı; özellikle kentin simgesi olan kayısı üretiminde kullanılmak üzere akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir dijital çözümler geliştirilecek.

Projenin hedefleri

Proje ile amaçlanan başlıca hedefler şunlardır:

- Yerel uyum ve direnç kapasitesinin artırılması

- Tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi

- Kayısı üretiminde iklim kaynaklı risklerin azaltılması ve yenilikçi teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması

Yetkililerin değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, proje sürecinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek çalışmanın Malatya ve bölge tarımı için hayırlı olmasını diledi. Proje, bölgesel tarımın iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı ve yenilikçi tarım teknolojilerini yerel üretime entegre etmeyi hedefliyor.

