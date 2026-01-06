Mudurnu'da Kar Eğlencesi: Çuvalın İçine Samanla Kaydılar

Bolu Mudurnu'da köy yamaçları kar sonrası kayak merkezine döndü; kadınlar çuval içine saman doldurarak karlı yamaçlardan kayıp eğlencenin tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:53
Bolu'nun köy yamaçları kayak merkezine dönüştü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte köylerin yamaç noktaları adeta kayak merkezine dönüştü. Kadınlar, çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçlardan kaydı ve günün tadını çıkardı.

Bolu genelinde günlerce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı bölgelerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkisini yitirmesi ve hayatın normale dönmesiyle birlikte, Mudurnu ilçesinde köylerin yamaçları, kayak merkezi haline geldi. Mudurnulu kadınlar, kızak yerine eski yöntemleri değerlendirerek çuvalın içine saman doldurup kayağın tadını çıkarttı.

Emine Memiş şöyle konuştu: "Bir haftadır yağan yoğun karın ardından, çocuklarımız ve arkadaşlarımla beraber eğlenceli bir gün geçirdik. Eski zamanlardaki gibi çuvalın içine saman doldurarak karlı yamaçlardan kaydık. Çocuklar gibi eğlendik, çocukluğumuza geri döndük. Kimileri için zorlu geçen kar günlerini biz neşeli eğlenceli hale getirdik"

