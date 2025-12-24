DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım

Muğla Büyükşehir, Datça ve Ula'da toplam 360 milyon TL'lik yol, asfalt ve çevre yatırımlarını yerinde denetledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:59
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım

Muğla Büyükşehir Datça ve Ula yatırımlarını yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula ilçelerinde devam eden yatırımları sahada yerinde inceledi. İncelemelerde yol, altyapı, sosyal donatı ve çevre koruma çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Datça'daki çalışmalar

Datça ilçesinde yürütülen çalışmalarda 300 milyon TL tutarındaki, 52 kilometrelik yol altyapı projesiyle gündüz bakımevi, kısa mola merkezi ve mezarlıklarda gerçekleştirilen düzenlemeler ele alındı. Genel Sekreter Yılmaz, ekiplerden projelerin ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Ula'daki çalışmalar

Ula ilçesinde Akçapınar, Şirinköy, Gökova ve Ataköy mahallelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları 58 milyon TL tutarında devam ediyor. Yılmaz, saha ekipleriyle bu çalışmaların sürecini yerinde değerlendirdi. Ayrıca Sarayyanı Mahallesi'nde başlatılan 5 Milyon TL tutarındaki taş duvar, durak cebi ve kaldırım çalışmaları da incelendi.

İnceleme programının son durağında, Azmak Nehri'nin korunması amacıyla inşa edilen 240 metre uzunluğundaki çevreyle uyumlu ahşap kompozit korkuluk projesi değerlendirildi.

Genel değerlendirme ve hedefler

Sahada açıklamalarda bulunan Tayfun Yılmaz, "Bugün Ula ve Datça’da, Başkanımız Ahmet Aras’ın 'Bütüncül Hizmet' vizyonunun sahadaki yansımalarını yerinde inceledik. İlk durağımız Datça’ydı. Datça’da planladığımız toplam 52 km’lik yol altyapı çalışmasının büyük kısmını turizm sezonu öncesinde, tamamını ise Ekim ayında bitireceğiz. Bir sonraki durağımız Ula’ydı. Akyaka’da Azmak Nehri’ni koruma altına aldığımız çalışmayı; Ula’nın Ataköy, Şirinköy, Akçapınar ve Sarayyanı mahallelerinde gerçekleştirilen yol altyapı çalışmalarını yerinde denetledik. Sadece Ula’da 16.5 km yolu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yürütülen projeler hakkında, Muğla genelinde ihtiyaçlara yönelik, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Aras, "Muğla genelinde hayata geçirdiğimiz yol ve altyapı yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’ye ulaştı. Muğla’mızın 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeden, bütüncül bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Yol, altyapı, sosyal donatı alanları ve çevre yatırımlarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Datça ve Ula’da yürütülen çalışmalar da bu vizyonumuzun somut birer örneğidir. Muğla’yı bugün için değil, gelecek kuşaklar için planlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DATÇA VE ULA’YA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 360 MİLYONLUK YATIRIM

DATÇA VE ULA’YA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 360 MİLYONLUK YATIRIM

DATÇA VE ULA’YA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 360 MİLYONLUK YATIRIM

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı