Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım

Muğla Büyükşehir Datça ve Ula yatırımlarını yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Datça ve Ula ilçelerinde devam eden yatırımları sahada yerinde inceledi. İncelemelerde yol, altyapı, sosyal donatı ve çevre koruma çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Datça'daki çalışmalar

Datça ilçesinde yürütülen çalışmalarda 300 milyon TL tutarındaki, 52 kilometrelik yol altyapı projesiyle gündüz bakımevi, kısa mola merkezi ve mezarlıklarda gerçekleştirilen düzenlemeler ele alındı. Genel Sekreter Yılmaz, ekiplerden projelerin ilerleyişine ilişkin bilgi aldı.

Ula'daki çalışmalar

Ula ilçesinde Akçapınar, Şirinköy, Gökova ve Ataköy mahallelerinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları 58 milyon TL tutarında devam ediyor. Yılmaz, saha ekipleriyle bu çalışmaların sürecini yerinde değerlendirdi. Ayrıca Sarayyanı Mahallesi'nde başlatılan 5 Milyon TL tutarındaki taş duvar, durak cebi ve kaldırım çalışmaları da incelendi.

İnceleme programının son durağında, Azmak Nehri'nin korunması amacıyla inşa edilen 240 metre uzunluğundaki çevreyle uyumlu ahşap kompozit korkuluk projesi değerlendirildi.

Genel değerlendirme ve hedefler

Sahada açıklamalarda bulunan Tayfun Yılmaz, "Bugün Ula ve Datça’da, Başkanımız Ahmet Aras’ın 'Bütüncül Hizmet' vizyonunun sahadaki yansımalarını yerinde inceledik. İlk durağımız Datça’ydı. Datça’da planladığımız toplam 52 km’lik yol altyapı çalışmasının büyük kısmını turizm sezonu öncesinde, tamamını ise Ekim ayında bitireceğiz. Bir sonraki durağımız Ula’ydı. Akyaka’da Azmak Nehri’ni koruma altına aldığımız çalışmayı; Ula’nın Ataköy, Şirinköy, Akçapınar ve Sarayyanı mahallelerinde gerçekleştirilen yol altyapı çalışmalarını yerinde denetledik. Sadece Ula’da 16.5 km yolu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yürütülen projeler hakkında, Muğla genelinde ihtiyaçlara yönelik, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti. Aras, "Muğla genelinde hayata geçirdiğimiz yol ve altyapı yatırımlarının toplam maliyeti 2 milyar 272 milyon 422 bin TL’ye ulaştı. Muğla’mızın 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeden, bütüncül bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Yol, altyapı, sosyal donatı alanları ve çevre yatırımlarıyla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Datça ve Ula’da yürütülen çalışmalar da bu vizyonumuzun somut birer örneğidir. Muğla’yı bugün için değil, gelecek kuşaklar için planlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DATÇA VE ULA’YA MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN 360 MİLYONLUK YATIRIM